Cote d'Ivoire: Ligue des champions - Eric Bailly (OM) - "Après le rouge, on a fini par craquer"

L'Olympique de Marseille s'est incliné (2-0) face à Tottenham dans la soirée hier. Une défaite au goût amer pour l'international ivoirien Eric Bailly qui est revenu sur un fait de jeu.

"On est d'autant plus déçus qu'on pouvait prendre au moins un point. On fait une erreur qui coûte cher et à 10 c'était compliqué (... ). Le plus important, ce sont les choses positives qu'on a faites", a déclaré Eric Bailly après le match de Ligue des champions contre Tottenham. Les Marseillais ont été battus 2 buts à 0 avec des buts inscrits par Richarlison (76', 81').

Avant l'expulsion du défenseur Mbemba, les Olympiens tenaient le coup avec une possession de balles de 61% en première période. Bien disposés, ils réussissaient à contenir les assauts des Spurs. A partir de la seconde période, réduits à 10, ils ont sombré commettant des fautes à répétition ; deux cartons jaunes écopés par Jonathan Clauss (70') et le défenseur ivoirien Eric Bailly (48'). Expérimentés les poulains de Conte en ont profité pour s'imposer. "On a juste fait cette erreur (... ). Après le rouge, on a fini par craquer. Avec ces grands attaquants, ça se joue sur un détail, une seconde de déconcentration. Le plus important, ce sont les choses positives (... ) ", continue Eric Bailly.

A noter que le défenseur ivoirien faisait son retour en Angleterre, lui qui a débuté la saison avec Manchester United pour finalement rejoindre l'OM en prêt avec option d'achat.