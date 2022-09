Afrique: Décès de la Reine Elisabeth II (96 ans) en Ecosse

La Reine Elizabeth II d'Angleterre s'est éteinte paisiblement ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, a annoncé le Palais de Buckingham. Les médecins royaux avaient placé la reine d'sous surveillance médicale après qu'elle a montré des signes de fatigue dans sa résidence estivale du château de Balmoral en Ecosse.

Morte paisiblement à Balmoral

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué, une annonce accueillie par une énorme émotion au Royaume-Uni où Elizabeth II était très populaire.

Record de longévité

Elizabeth II a régné pendant plus de 70 ans sur le Royaume-Uni faisant de son règne le plus long de l'histoire britannique. Elle aura régné 7 ans plus longtemps que la reine Victoria, son arrière-arrière-grand-mère qui avait bâti l'empire colonial.

Elisabeth II a vu passer 2 présidents camerounais (Ahidjo et Paul Biya), 15 Premiers ministres britanniques (avec Liz Truss, nommée le 6 septembre 2022), 14 présidents américains (avec Joe Biden) et l'ensemble des présidents français de la Ve République.

Destin exceptionnel

Née le 21 avril 1926 à Londres, Elizabeth Alexandra Mary est la première fille du prince Albert, duc d'York (futur George VI) et de Elizabeth Bowes-Lyon. Dans l'ordre de la succession au trône, elle apparaît en troisième position après son oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Élisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière présomptive de la Couronne britannique.

Et c'est à la suite du décès de son père qu'elle accède au trône en février 1952. Son couronnement a eu lieu le 2 juin 1953. Marié à Philip en 1947, elle est la mère de quatre enfants : Charles, Andrew, Anne et Edward.

La reine d'Angleterre aura eu la chance de voir naître douze de ses arrières petits-enfants parmi lesquels les princes William et prince Harry, fils du prince Charles et de la princesse Diana.