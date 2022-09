Afrique: Décès d'Elizabeth II - Le monde pleure une femme exceptionnelle

Exceptionnelle. Elle l'était en tous points. Dans sa longue vie. Jusqu'à sa mort. La reine Elizabeth II était certainement la plus célèbre souveraine de la planète. Décédée hier à 96 ans, dans son château écossais de Balmoral, après 70 ans de règne, la nouvelle a mis en émoi tout le Royaume-Uni. Mais pas que...

La vague d'émotions a atteint le monde. La Grande ile n'a pas fait exception. Alors que les médecins de la Reine s'étaient dits préoccupés par l'état de Sa Majesté, hier, la planète avait les yeux braqués sur le Royaume-Uni. Puis la nouvelle tomba à 20h30, heure de Madagascar. La mort de la Reine a été annoncée officiellement. Elle était " le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite ", déclare la Première ministre, Liz Truss.

Les hommages déferlent sur la toile. La mort d'Elisabeth II, 96 ans, choque le monde entier. Car malgré quelques scandales qui ont parfois terni l'image de la famille royale, Elisabeth II, qui en est le socle, est restée solide comme un roc. Elle était digne. Comme ce samedi 17 avril 2021, où la reine a fait ses adieux à celui qui a été son époux pendant 73 ans, le prince Philip. Pendant la cérémonie, la reine s'est retrouvée assise, seule, face au cercueil. Une image émouvante. Une image qui a marqué le monde entier.

C'est ainsi qu'on la voyait. Elle incarnait le dévouement au devoir. Elle symbolisait la force. Dans des gants de velours. Dans ses tenues sans jamais faire d'entorse au protocole vestimentaire de la famille royale britannique. Des tenues mythiques, hautes en couleur. Sans aucune faute de goût. Des tenues qui lui donnaient un air bien sympathique. Et bien qu'elle ait tenu son rang comme personne, elle était pleine de ressources. Pleine de surprises aussi.

Atterrissage décoiffant

Elle avait bluffé le monde entier. Comme le 22 juillet 2012, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres, en se mettant en scène avec le plus célèbre des agents secrets, James Bond 007 qui arrive à Buckingham Palace. Incarné par Daniel Craig, James Bond doit rejoindre Sa Majesté la reine Elizabeth II afin de l'escorter hors du Palais. Sa sécurité est menacée et elle doit être accompagnée, dans les temps, à un événement de la plus haute importance: l'ouverture des Jeux olympiques.

L'agent 007 à ses côtés, la reine grimpe dans un hélicoptère affrété pour l'occasion et saute en parachute, floqué du drapeau britannique, au -dessus du grand stade olympique avant de prendre place en tribunes, robe et mise en plis impeccables. Un atterrissage décoiffant, sauf pour la reine, évidemment doublée pour cette fin de scénario en direct. Mais ce numéro époustouflant, personne ne l'aurait imaginé.

Le monde pleure une reine. Probablement, la plus incroyable de toutes. Une femme exceptionnelle. Comme l'était sa vie. Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. À 25 ans, elle accède au trône le 6 février 1952 après la mort de son père, le roi George VI. En 70 ans de règne, fêté en juin, c'est le monarque qui a régné le plus longtemps dans toute l'histoire de l'Angleterre.

15 Premiers ministres se sont succédés durant son règne. Son héritier Charles, 73 ans, lui succède. Mais l'après Elizabeth II s'annonce plus compliqué avec Charles, à la popularité bien plus faible. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse Kate. God save the King !