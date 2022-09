Maroc: Une Super coupe d'Afrique cent pour cent marocaine - Le WAC et la RSB pour assurer le show

Le complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat sera, ce soir à partir de 20 heures, le théâtre de la 31ème édition de la Supercoupe d'Afrique. Une confrontation qui sera cent pour cent marocaine avec comme protagonistes le Wydad, vainqueur de la Ligue des champions, et la Renaissance de Berkane, lauréate de la Coupe de la Confédération CAF.

Une opposition qui s'annonce sous de bons auspices et qui ne manquera sans aucun doute de drainer un grand nombre des supporteurs des deux bords. Une rencontre qui vient un peu plus d'un mois après la finale de la Coupe du Trône qui avait tourné à l'avantage des Berkanis ayant réussi à étoffer leur palmarès par un second trophée que les Rouges n'ont plus gagné depuis deux décades maintenant.

Ce match de Super coupe, sifflé par un trio d'arbitrage algérien conduit par le Mondialiste Mustapha Ghorbal, est à placer sous le signe de l'équilibre même si d'aucuns n'hésitent pas à miser sur le Wydad qui a préservé quasiment son effectif et démarré le championnat local en trombe. Pour son nouveau coach, le revenant Lhoucine Ammouta, l'heure est à l'optimisme, d'autant plus que " le WAC ambitionne de remporter ce trophée pour la deuxième fois de son histoire ". Il a fait savoir dans ses sorties médiatiques relayées par la MAP qu'il " est fier de voir deux équipes marocaines disputer ce trophée, qui étoffera le palmarès du football marocain quelque soit le résultat ".

Déclaration diplomatique à part, cela ne doit aucunement empêcher les deux écuries de jouer à fond leurs chances et de ne pas rater le coche à l'ultime acte. A ce propos, l'entraineur de la RSB, Abdelhak Benchikha, a indiqué que " cette rencontre est ouverte à tous les pronostics et que les deux parties l'entament à chances égales ". Et d'ajouter que " certes, nous respectons le Wydad et ses supporters, mais nous avons la motivation et l'ambition de décrocher ce titre", avant de préciser que " l'équipe qui fera preuve de sérénité et de concentration aura plus de chances de l'emporter ".

Comme précité, le Wydad compte déjà à son palmarès cette Supercoupe d'Afrique remportée en 2018 au dépens du TP Mazembe, alors qu'elle en avait perdue deux face aux Ivoiriens de l'Africa Sports en 1993 (1ère édition) et aux Egyptiens du Zamalek en 2003. Quant à la RSB, elle avait disputé une seule Super Coupe en 2021 quand elle a cédé le pas devant le National du Caire.

Outre le WAC, ce trophée a été aussi gagné par le Raja à double reprise en 2000 et en 2019, alors que le MAS s'est adjugé l'édition de 2012.

Boto Pro D2

Ci-dessous le programme de la première journée de la Botola Pro D2 de football dont le coup d'envoi a été donné vendredi par les rencontres Stade Marocain-USM Oujda et Chabab Atlas Khénifra-AS Salé. Samedi à 17h00 Olympique Dcheira - Widad Témara Racing Casablanca - Widad Fès Ittifak Marrakech - Raja Béni Mellal Dimanche à 17h00 Youssoufia Berrechid - Rapide Oued Zem Ittihad Khémisset - Jeunesse El Massira Renaissance Zemamra - Jeunesse Benguerir