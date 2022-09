Maroc: La RS Berkane remporte la Supercoupe de la CAF 2022

La RS Berkane remporte le derby de la Supercoupe de la CAF 2022, après une victoire 2-0 contre le Wydad Athletic Club. Une première pour les nouveaux champions, après avoir été finalistes en 2021.

La partie s'est disputée au Stade Moulay Abdallah. Un derby entre deux équipes marocaines, après que le Wydad Casablanca ait remporté la Ligue des champions de la CAF et que la RS Berkane ait glané la Coupe de la Confédération.

Le but de Charki El Bahri à la 32e minute a d'abord donné une légère avance à Berkane avant la pause. En seconde période, Sofian El Moudane (71e) a permis aux Bniznassen de doubler leur avance pour le score finale de 2-0.

La victoire permet à Berkane de remporter son premier trophée de Supercoupe de la CAF, leur troisième titre continental. Le club marocain a aussi remporté deux titres en Coupe de la Confédération de la CAF (2020 & 2022).

