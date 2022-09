Afrique: En meeting au stade Afia de Goma - Kamerhe s'abstient de tout "politisme" devant ses militants

Vital Kamerhe entame la première phase de sa tournée à l'Est par le Nord-Kivu. Arrivé à Goma lundi 12 septembre, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État s'est adressé à ses militants lors de son meeting au stade Afia de Goma. D'entrée de jeu, il fait savoir que son voyage dans l'Est du pays n'est pas un séjour politique, et a affirmé qu'il ne dira aucun mot sur la politique. " Je ne suis pas ici pour faire la politique, et je ne dirai aucun mot sur la politique. Je ne peux pas faire la politique quand les larmes et le sang de nos compatriotes coulent ", a-t-il déclaré devant la foule. Et d'indiquer que ce qui se passe dans cette partie Est de la RDC devrait être au centre de toutes les pensées des Congolais dignes avant d'expliquer bien que les Congolais doivent rester unis afin que la paix soit retrouvée.

Par rapport à Bunagana, la cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda, occupée depuis près de trois mois par les rebelles du M23, Vital Kamerhe invite ledit mouvement rebelle de prouver qu'il est Congolais, comme il ne cesse de le revendiquer. " Vous dites être Congolais, prouvez-le ! Un Congolais peut vraiment tuer un autre Congolais ? ", s'interroge-t-il.

Au sujet de Beni, Vital Kamerhe dit penser que la ville et le territoire de Beni devraient être déclarés "Zone sinistrée". "Il est inadmissible que les gens soient en train de faire face à l'insécurité et qu'ils soient aussi train de payer plusieurs taxes qui se multiplient dans la contrée. Ça me fait mal au cœur et tout ça doit cesser. Ce pays nous appartient tous et c'est à nous d'en assurer la sécurité, peu importe le prix qu'il faudra payer ", a-t-il dit.

Vital Kamerhe a par ailleurs, fustigé la crise humanitaire qui sévit au Nord-Kivu suite à l'activisme des rebelles du M23 dans le Rutshuru. Il a invité le gouvernement à prendre des mesures pour en finir.