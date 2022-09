Gabon: L'hommage de Paulette Missambo en la mémoire de Marie-Agnès Koumba et Casimir Oyé Mba

communiqué de presse

Il y a un an, Marie-Agnès Koumba et Casimir Oyé Mba nous quittaient dans des conditions dramatiques. Comme l'ensemble des militants de l'Union Nationale, je veux aujourd'hui rendre hommage à leur mémoire.

Pour chacun d'entre nous, il est juste et nécessaire d'entretenir le souvenir de nos défunts, partis trop tôt sans avoir pu voir la concrétisation de cette alternance démocratique pour laquelle ils ont sacrifié tant de choses.

Ces moments du souvenir sont, pour chacun de nous, la reconnaissance de leur mérite, de leur engagement et de leur dévouement à notre cause commune : la démocratie, la République et l'État de droit. Mais, ces moments doivent aussi raviver le souvenir de compagnons déterminés, fidèles et exigeants, dont les qualités humaines ont pu marquer chacun d'entre nous.

À l'Union Nationale, nous avons le souvenir de militants sincères et désintéressés. Nous avons le souvenir de cette femme politique de grande courtoisie et de courage, travailleuse acharnée et de cet homme politique compétent, rigoureux et intègre. Tous deux ont mis leur énergie et leur personne au service de notre Parti, de l'opposition et du combat pour un Gabon démocratique et prospère.

Dans son rapport à l'autre, à la société et à la République, Marie-Agnès Koumba a cultivé les valeurs d'exemplarité, d'humilité, d'intégrité, de respect et de loyauté. Elle les a incarnées et leur a prêté son regard et sa voix. Casimir Oye Mba, lui, avait la République chevillée au corps. Il se conformait à ses règles et en respectait les institutions. S'il s'efforçait de nous montrer les dangers de l'ignorance, de la corruption et de la compromission, il nous a écoutés sans jamais nous juger.

Il nous a encadrés sans jamais se décourager. Il a partagé avec nous sa grande expérience. Il nous a accompagnés.

À tous ceux qui se souviennent de ces dignes fils du Gabon, l'Union Nationale exprime ses remerciements pour ce moment de reconnaissance, de fidélité, de recueillement et de communion.

Demain, comme hier et aujourd'hui, Marie-Agnès Koumba et Casimir Oyé Mba seront de l'Union Nationale et des nôtres. A jamais, ils occuperont une place dans nos cœurs et, leur œuvre fera partie du patrimoine immatériel de notre Parti.

Fait à Libreville, le 13 septembre 2022

La Présidente de l'Union Nationale