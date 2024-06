À Nkok, une zone économique moteur du dynamisme économique gabonais

La GSEZ (Gabon Special Economic Zone), notamment la ZIS de Nkok, symbole de l'ambition et du dynamisme gabonais, continue de se développer. Le lancement de la campagne #InvestInGabonNow, soutenue par le gouvernement via l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI), vise à attirer de nouveaux investisseurs et à continuer sur cette lancée. Cette initiative positionne GSEZ comme le moteur d'une économie diversifiée et résiliente.

Nichée à une trentaine de kilomètres de Libreville, la ZIS de Nkok incarne l'ambition industrielle du pays d’Afrique centrale. Depuis sa création en 2010, ce projet, né d'un partenariat public-privé entre le gouvernement gabonais et ARISE IIP, a métamorphosé un vaste espace de forêts et de savanes en un pôle industriel florissant, en particulier pour le secteur du bois, devenu un des moteurs économiques du pays. En seulement 10 ans d’activités, la part du secteur bois dans le PIB gabonais a doublé, sous l’effet de la ZIS.

Un hub stratégique aux portes de la capitale

La zone s’étend sur 1 126 hectares et se divise en trois sites distincts : Nkok près de Libreville, Ikolo à Lambaréné et Mpassa-Lebombi à Franceville. Ici, plus de 144 entreprises provenant de 17 pays différents et opérant dans 22 secteurs industriels cohabitent, profitant de la certification de la première zone industrielle neutre en carbone en Afrique, une prouesse saluée à l’échelle internationale par le label SGS.

Dans la zone, des centaines de containers sont prêts à être expédiés. En 2023, la ZIS de Nkok a exporté pour 218 millions d’euros de produits, principalement du bois transformé, ce qui permet au Gabon de consolider sa place de deuxième exportateur mondial de placages et premier en Afrique. "C’est impressionnant de voir combien la zone a évolué. Je me souviens des premiers jours, c'était juste une grande étendue verte," raconte Marc, un ouvrier qui a vu la transformation de Nkok depuis le début. "Maintenant, je travaille sur une chaîne de montage qui exporte des produits dans le monde entier. Cela me rend fier de mon travail et de ce que nous apportons à notre pays."

Comme pour Marc, la ZIS a déjà créé plus de 20 000 emplois. « Voir autant de jeunes ici, qui travaillent et construisent leur avenir, c'est la preuve que Nkok est un moteur de développement On peut le dire sans se tromper qu’elle injecte une certaine vitalité dans l'économie gabonaise », commente Aline O, ingénieure environnementale travaillant sur le site.

Des avantages fiscaux attractifs



Les avantages fiscaux sont un autre attrait majeur de Nkok. Pour les entreprises qui s'installent à Nkok, les bénéfices sont palpables : exemption d'impôt sur les sociétés 10 ans pour les nouvelles entreprises, exonération de taxes sur les importations. De quoi attirer des investisseurs du monde entier, séduits par la perspective de démarrer une activité en seulement 48 heures grâce à un guichet unique qui simplifie toutes les démarches administratives. « La facilité de mise en place et le climat d'investissement favorable sont uniques en Afrique. », confie un responsable d’une entreprise installée sur la plateforme industrielle. Ces avantages fiscaux, associés à une procédure d'installation rapide et efficace, sont renforcés par le soutien stratégique de l'Agence nationale de promotion des Investissements (ANPI-Gabon).

Le bois, roi de Nkok

Le Gabon, recouvert à 88 % de forêts durablement gérées, s'est forgé une réputation de géant de l'industrie du bois. "Avant, nous exportions des grumes brutes. Aujourd'hui, nous transformons le bois sur place, ce qui ajoute de la valeur et crée des emplois", explique un directeur d'usine installé dans la zone. Avec près d’un million de mètres cubes de bois transformé chaque année, Nkok a permis au Gabon de se hisser au rang de leader africain et de sixième exportateur mondial de placages tropicaux.

En 2022, par exemple, la ZIS de Nkok a été responsable de 60 % du bois transformé dans le pays. Elle contribue à cet effet à 40 % des exportations en volume et une proportion encore plus élevée en valeur grâce à ses produits à haute valeur ajoutée hors pétrole. “La ZIS c’est plus de 60 % de la production de placages, et 69 % de la production de contreplaqué du pays” confie un responsable d’Arise IIP.