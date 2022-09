Afrique de l'Ouest: Ligue des Champions UEFA - L'OM et Bailly s'inclinent à Francfort

Deuxième match de Ligue des Champions et deuxième défaite pour l'Olympique de Marseille, cette fois face à l'Eintracht Francfort. Comme face à Tottenham la semaine passée, les Phocéens vont avoir des regrets et cette fois ils vont être beaucoup plus gros. Peu menaçants, Eric Bailly et ses coéquipiers ont payé cher un enchainement de petites erreurs et ont, dans le même temps, manqué cruellement de réalisme dans le dernier geste.

L'Olympique de Marseille n'y arrive pas. Déjà battus lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les Marseillais se sont à nouveau inclinés ce mardi à domicile devant l'Eintracht Francfort (1-0).

Les hommes d'Igor Tudor, avec Eric Bailly titulaire et Amine Harit et Pape Gueye remplaçants au coup d'envoi, ont concédé l'unique but de la partie peu avant la mi-temps sur une réalisation de Jesper Lindstrom (43ème).

Avec ce revers, l'OM reste bon dernier du groupe D sans le moindre point, derrière les Allemands et Tottenham, qui a lourdement chuté sur le pelouse du Sporting (3-0).

55% - Seuls le Celtic (58%) et Anderlecht (58%) affichent un pourcentage de défaites supérieur à celui de Marseille (55% - 41/75) parmi les équipes à plus de 50 matches en Ligue des Champions. Routine.

Francfort punit @OM_Officiel juste avant la pause 😱

Lindström profite d'une erreur de la défense olympienne pour crucifier Lopez et ouvrir le score #OMSGE #UCL pic.twitter.com/NkPMrMOZO6

