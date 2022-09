Maroc: Rencontres photographiques de Rabat 2022 - Lebon Zed représentera le Congo

Du 22 septembre au 22 octobre se tiendra la cinquième édition des Rencontres photographiques de Rabat (RPR), à laquelle les artistes de différents pays sont conviés dont le photographe congolais Lebon Zed.

Sur la scène photographique du Congo, Lebon Zed n'est plus à présenter car son talent et son dynamisme ont, plusieurs fois, fait leurs preuves à travers des expositions, festivals et conférences débats. Se voir être sélectionné pour représenter sa patrie à la cinquième édition des Rencontres photographiques de Rabat est un réel plaisir pour lui. " C'est une nouvelle destination qui s'ouvre à moi. En ma qualité de directeur du festival Kokutan'Art, Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville, prendre part à ce rendez-vous photographique me permettra de voir non seulement comment les autres s'organisent mais aussi c'est l'occasion d'entrer en contact avec des potentiels invités à notre festival ", a-t-il fait savoir.

Organisées par l'Association marocaine d'art photographique, les RPR se tiendront cette année sur le thème " La terre mère ". Il s'agit d'emmener l'humanité entière à réaliser qu'en dépit des divergences, il n'existe en réalité qu'une seule terre et malheureusement, celle-ci est en proie aux catastrophes naturelles à répétition depuis des lustres. Un désarroi dont chacun sait que les hommes et le réchauffement climatique en sont pour beaucoup. " De la surexploitation des ressources fossiles à nos pratiques culturales ravageuses en passant par nos modes de transport et d'alimentation, l'homme a poussé la mère-terre jusqu'à ses dernières limites. Comment sortir de l'impasse et faire de sorte que nous puissions léguer aux générations futures un environnement saint et durable ? ", se demande-t-on.

Ainsi, tout au long du festival, les artistes sont invités à élucider ces interrogations à travers leurs créativités en vue d'emmener chacun à agir en éco-citoyen responsable et solidaire. A ce propos, durant cette cinquième édition des RPR, le photographe congolais Lebon Zed exposera sa série intitulée " Traces ". Dans celle-ci, il met en lumière l'impact du changement climatique à travers les inondations dans la ville capitale du Congo. Avec son appareil, il a sillonné les rues de Brazzaville et en est venu à cette conclusion : " Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Cependant, dans certains quartiers de Brazzaville, après la pluie vient l'ensablement des maisons dont les habitants se voient obligés de quitter leurs domiciles. Les eaux qui ruissellent à la suite des pluies ou pendant les pluies créent désarroi et souffrance pour les familles occupant des zones interdites d'habitation ". A travers ces clichés, Lebon Zed interpelle sur l'urgence d'œuvrer pour le reboisement, ainsi que la canalisation des grandes et petites artères de la capitale.

Notons qu'expositions, projections, marathon photo, débats et poésie constitueront l'ossature de ce festival de l'image qui se déploiera sur plusieurs sites, à savoir Galerie d'art " Espace Expressions CDG ", Galerie nationale Bab Rouah et Galerie Mohamed El Fassi. L'artiste congolais Lebon Chansard Ziavoula dit Zed prendra part au festival, du 22 septembre au 1er octobre.