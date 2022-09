Cote d'Ivoire: Ecole Nationale d'Administration de France - Trois Ivoiriens diplômés

Après avoir achevé un parcours de 8 mois de formation, les élèves de la dernière promotion du Cycle International de Perfectionnement (CIP) de l'Ecole nationale d'administration de France ont reçu leurs diplômes.

C'était le 21 juillet 2022 en présence de la directrice de l'INSP, Maryvonne le Brignonen, du ministre conseiller Coulibaly N'gala Martine, chef du service Etudiants et Coopération Scientifique de l'ambassade, et sous les applaudissements de leurs camarades, de leur famille et d'invités d'honneur.

Trois fonctionnaires ivoiriens se sont illustrés dans cette promotion avec deux diplômes : le diplôme international d'administration publique de l'ENA de France et un master 2 de sciences po Strasbourg. Ce sont Bosso Jean-François Xavier (magistrat à la Cour des Comptes), Onna Monnet Didier (sous-directeur des Affaires Administratives et Financières du SAMU) et Koné Mamadou (chef de Service du Suivi des Bases de Données Communautaires à la Direction Générale de l'Economie).

Recevant les trois récipiendaires ivoiriens, le lendemain de la cérémonie, l'ambassadeur Maurice Kouakou Bandaman leur a adressé ses vives félicitations et les a exhortés à mettre leurs nouvelles compétences au service du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

Véritable symbole de diversité et de multiculturalisme, cette promotion était composée de 41 élèves du CIP, représentant 24 nationalités d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe.

Depuis le 1er janvier 2022, l'ENA de France a cédé la place à l'Institut National du Service Public (INSP). Ces élèves représentaient donc la dernière promotion du CIP de l'ENA de France et la première de l'INSP.