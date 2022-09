Maroc: Stage des Léopards - Mbemba, Bope, Bakambu et Sila Katompa absents à Casablanca

Après le premier entraînement des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) actuellement en stage à Casablanca, au Maroc, pour le compte de la trêve Fédération internationale de football association ( Fifa), le sélectionneur Sébastien Désabre fait le point de la situation de l'effectif où l'on signale quelques absences importantes.

Sébastien Desabre a fait la première évaluation de son groupe actuellement en stage au Maroc. La RDC, a-t-il dit, disputera deux matches amicaux Fifa contre le Burkina Faso, le 23 septembre, et la Sierra Leone, le 29 septembre. Vingt-huit joueurs ont été appelés pour ce stage dans la ville portuaire du Royaume chérifien.

Mais l'on note des absences. Chancel Mbemba, par exemple, ne pourra plus venir, blessé lors du match nul (un but partout) entre l'Olympique de Marseille et Rennes, en L1 Française. Le milieu recupérateur Merveille Bope Bokadi est également forfait pour ce stage. Il a ressenti des douleurs après le dernier match avec le Standard de Liège, en Belgique. " Cédric Bakambu vient d'avoir un transfert pour un nouveau club, donc il est resté pour l'intégration et Sila Katompa de Stuttgart n'a pas répondu favorablement à l'appel de la sélection ", a fait savoir Sébastien Desabre sur la situation de l'effectif. Il a mentionné l'arrivée du milieu défensif Edo Kayembe de Watford en Championship (D2 Angleterre) et du nouveau buteur de Besiktas en Turquie, Jackson Muleka.

A propos des objectifs à atteindre du stage, le technicien français a indiqué qu'il s'agit en premier de prendre contact avec les joueurs. " Le deuxième objectif, c'est de mettre en place le premier mode de fonctionnement sur le terrain et en dehors du terrain, et enfin d'évaluer les joueurs au cours des deux matches amicaux qu'on va livrer contre le Burkina Faso et la Sierra Leone ", a souligné Sébastien Desabre.

Il a fait remarquer que " les premiers contacts ont été bons. On a fait un entraînement hier avec un effectif réduit. Donc, on a déjà fait passer certains messages et je sens une attention, un attachement particulier pour la sélection nationale. Il y a une énergie de travail qui est bonne et j'espère qu'on va tenter de la garder jusqu'à la fin du stage ".