Afrique: Explosion du camion - citerne au Kongo-Central - Dr Mbungani à la rescousse des victimes !

Le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean -Jacques Mbungani, accompagné de la Vice-ministre, Véronique Kilumba, est descendu, ce vendredi 16 septembre 2022 à la Clinique Ngaliema, pour s'enquérir de la prise en charge médicale des victimes de l'explosion du camion-citerne transportant du carburant, dans la province du Kongo Central.

A travers le ministère de la Santé, le gouvernement de la République veut se rassurer de l'évolution de santé des personnes gravement brûlées et autres survivants qui ont été transférés en soins intensifs à la Clinique Ngaliema et à l'hôpital général de référence de Kinshasa.

"(... ) Nous sommes venus ici pour constater la gravité des dégâts suite à l'incendie qui a causé la mort directe à plusieurs personnes. Six calcinés et des nombreux blessés. A la clinique Ngaliema, nous avons trois patients en situation grave. Nous les avons vu et réconforté les familles. Il y a encore cinq autres patients hospitalisés à l'hôpital Général de Référence de la Ville province de Kinshasa. La République a la charge de la population. Lorsqu'il y a ces types de drame, le gouvernement doit être là auprès des malades et auprès des familles éplorées. La clinique Ngaliema et l'Hôpital général de Kinshasa ont un niveau de prise en charge élevée. Quant aux cas de brulures sévères, les patients sont réhydratés, sous antibiotiques, antidouleurs... D'où il est d'urgence de les mettre sous un traitement afin de récupérer tout ce qui est perte en terme de protéines et d'ions. C'est très capitale ", a déclaré Dr Jean-Jacques Mbungani.

Selon le bilan présenté par les autorités locales, huit personnes sont mortes et 20 autres brulées dans l'explosion d'un camion-citerne, survenue mercredi 14 septembre, à la hauteur du village Mbuba, territoire de Madimba sur la route n°1, dans la province de Kongo-Central.

Les témoignages renseignent que ce camion-citerne s'est renversé vers 17 heures locales après avoir été bousculé par un véhicule poids-lourds. Après s'être renversé, la citerne de l'essence a commencé à suinter et la population a accourue pour puiser le carburant.