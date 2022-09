Madagascar: Transports aériens - Mot d'ordre de grève maintenu par les contrôleurs aériens

Grève ou pas grève ? La question se pose encore en ce qui concerne le mouvement annoncé par le collectif des contrôleurs aériens de l'ASECNA. On le sera ce jour puisque d'après le préavis de grève lancé par le collectif, la date d'effectivité de la grève est aujourd'hui à 8 heures GMT, c'est-à-dire à 11 heures à Madagascar. On rappelle que le 20 septembre dernier le collectif des contrôleurs a décidé la réactivation du préavis de grève. Une Notice for Airmen (NOTAM) a été publiée pour informer les usagers de la fermeture de l'espace aérien pour cause d'absence des services des aiguilleurs du ciel. La Direction Générale de l'ASECNA n'a pas tardé à réagir en annulant cette notice par une autre NOTAM informant de la continuité des transports aériens. Une décision réfutée par le collectif des contrôleurs aériens.

Dans un communiqué publié, hier, ce collectif déclare que " l'annulation du NOTAMN 11402/22 du 20 septembre relatif à la réactivation de notre préavis de grève par la publication du NOTAMC du 22 septembre est une décision unilatérale et irresponsable prise par nos employeurs (ASECNA Madagascar et Direction Générale de l'ASECNA Dakar) alors qu'aucun compromis n'a été trouvé jusqu'à maintenant ". En tout cas le collectif annonce dans ce communiqué que le mot d'ordre de grève est maintenu. " Aucun service de la circulation aérienne dans les aérodromes dont nous sommes en charge et dans le centre régional de la navigation aérienne d'Antananarivo ne sera fourni ". Il reste à savoir s'ils vont effectivement passer à l'acte avec les menaces de sanctions déjà annoncées par les instances dirigeantes de l'ASECNA.