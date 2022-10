Afrique: Madjid Bougherra (Algérie) - " Ça va être un CHAN avec beaucoup de surprises "

Le sélectionneur des Fennecs A', Madjid Bougherra s'est exprimé sur ses prochains adversaires en phase de poules du Championnat d'Afrique des nations 2022.

" Ça va être un CHAN avec beaucoup de surprises, a-t-il confié juste après le tirage au sort. Les joueurs, des différentes équipes, sont dans des conditions idéales pour faire un bon tournoi. Ils ont tout pour s'exprimer. À nous désormais de bien nous préparer pour cet événement et faire quelque chose, a-t-il enchainé. On connaît bien l'équipe de la Libye. Les deux autres équipes du groupe ; le Mozambique et l'Ethiopie, ce n'est pas le cas. On connaît à peu près le style de jeu. C'est le genre d'équipes où il y a beaucoup de joueurs de l'équipe A, un peu comme le Soudan. On va bien étudier la chose et on va rentrer dans le travail plus détailler ", a laissé entendre Bougherra dans des propos rapportés par dzfoot.

En rappel, les locaux algériens joueront la Libye en match d'ouverture avant d'enchaîner face au Mozambique et face l'Ethiopie.