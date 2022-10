Afrique: Serie A - Trois Africains nominés au Gran Galà del Calcio 2022

L'Association des footballeurs italiens (AIC) a annoncé ce vendredi matin les nominés pour l'édition 2021-22 du Gran Galà del Calcio. Trois figures du football africain font partie des potentiels gagnants.

Les nominations prennent en compte la campagne 2021-22 et ce sont les joueurs de Serie A qui choisissent parmi leurs collègues, les meilleurs joueurs de la saison dernière. La cérémonie de remise des prix a lieu le 17 octobre prochain.

Kessié nominé Meilleur milieu de terrain :

L'international ivoirien, Franck Kessié, a signé cet été avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 25 ans a quitté les Rossoneri, après 223 matchs et 25 buts. Au bout de ce passage de 5 ans, il a décroché un seul trophée, le Scudetto de cette année.

Koulibaly nominé meilleur défenseur :

Kalidou Koulibaly a rejoint Chelsea cet été en provenance de Naples. Après 8 ans avec les Partenopei, l'international sénégalais de 31 ans est parti dans le nord de Londres avec 317 matchs et 14 buts. Il a été vice-champion d'Italie en 2016, 2018 et 2019. KK a aussi gagné la Coupe d'Italie en 2020 et la Supercoupe d'Italie en 2014 avec l'équipe italienne.

Osimhen nominé Meilleur attaquant :

Victor Osimhen a atterri à Naples en 2020 et constitue l'un des attaquants les plus décisifs du Stadio Maradona. Il était aux côtés de Koulibaly quand ils ont fini 3es la saison dernière en championnat. Il a marqué 30 buts en 68 matchs. L'international nigérian de 23 ans compte 14 réalisations et 2 passes décisives dans le Calcio en 2021-22, mais aussi 4 buts en Ligue Europa.

Voici les nominés de l'AIC pour le prochain Gran Galà del Calcio :

Meilleur gardien : Handanovic, Maignan, Vicario.

Meilleur défenseur : Cuadrado, Di Lorenzo, Theo Hernandez, Skriniar, Tomori, Bremer , Dumfries, Koulibaly.

Meilleur milieu de terrain : Brozovic, Tonali, Perisic, Kessié, Milinkovic-Savic, Calhanoglu, Pellegrini, Barella.

Meilleur attaquant : Immobile, Lautaro Martinez, Osimhen, Vlahovic, Leao, Dybala.

Meilleur entraîneur : Pioli, Inzaghi, Mourinho.

Meilleur arbitre : Doveri, Orsato, Mariani.

Meilleur jeune de Serie B : Gatti, Carnesecchi, Zerbin.

Meilleur club de Serie A : Inter, Milan, Rome.