Afrique: " Il manque trop souvent le but ", David Moyes au sujet de Saïd Benrahma

L'entraîneur de West Ham, David Moyes a évoqué la prestation de l'international algérien Saïd Benrahma, ce jeudi 6 octobre 2022, contre Anderlecht (0-1) en phase de poules de Conference League.

Questionné au sujet de la prestation de son joueur, le technicien écossais a répondu : " On l'aime beaucoup, on pense beaucoup à lui. Nous le poussons et nous travaillons pour continuer à atteindre la cible. Nous voyons certaines choses que nous pensons qu'il devrait faire plus, il devrait toucher le cadre plus souvent, il manque trop souvent le but. Ce soir était un exemple typique ".

David Moyes a enchaîné : " S'il veut vraiment être compétitif, il peut l'être. Peut-il jouer à ce niveau ? Il peut jouer à 100% ici et il peut être un joueur d'impact, il peut avoir une influence dans le jeu. Lorsque vous obtenez ces occasions, vous devez les saisir ", a confié le coach des Hammers dans une récente déclaration au média anglais Football London.