Afrique: Coupe de la CAF / Boualem Charef (USMA) - " Faire le meilleur résultat possible " face à l'ASCK

Boualem Charef était face à la presse à la veille de la rencontre aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Face à l'ASCK du Togo ce dimanche, l'entraineur de l'USM Alger confie voir réussir à arracher un résultat positif avant le match retour en Algérie.

Exempté du premier tour, quel impact ?

C'est vrai qu'on n'a pas joué le premier tour, ça peut avoir un impact positif comme ça peut être un handicap. Mais nous on avait une compétition régulière (ndlr, championnat). Automatiquement on se préparait. Sur le plan psychologique, l'environnement et l'atmosphère de compétition internationale, c'est différent. Au cours des 5 journées du championnat qu'on a disputé en Algérie, l'équipe a progressé sur le plan de la cohésion et sur le rythme physique. Je pense qu'on n'a pas perdu notre temps.

Un adversaire à prendre au sérieux

Nous sommes plus ou moins bien informés sur le club (ndlr, ASCK), sur sa situation géographique, son apport également. ça fait plaisir de savoir que deux équipes de la même ville disputent les compétitions continentales, ça donne une idée de l'importance accordée au football dans cette région. Et on leur souhaite un meilleur développement.

C'est un adversaire qui joue au ballon, qui a un bon niveau technique. Nous avons analysé les aspects positifs et négatifs. Mais avant tout nous comptons sur la performance de notre équipe pour passer. Se focaliser beaucoup sur les faiblesses de l'adversaire c'est aussi se négliger ses propres capacités. Nous avons une très bonne idée sur le fonctionnement de l'équipe. Mais sur un terrain de football, rien n'est joué d'avance. On a beau préparé des plans, si on ne compte pas sur soi, on ne peut pas réaliser nos objectifs. On va se focaliser sur notre propre mentalité, notre façon de jouer et essayer déjà d'avoir une bonne chance de qualification pendant le premier match.

Objectif sur cette manche aller

ça ne se joue pas sur un seul match. ça se joue en aller retour. L'USMA dans un passé un peu proche a joué les premiers rôles sur le plan africain. On est passé par une période un peu délicate, maintenant on reprend. Nous notre objectif, c'est d'améliorer par rapport aux compétitions précédentes et notre souhait c'est d'arriver aux compétitions de poules et nous nous efforçons à tout faire. Nous profitons actuellement de la régularité du championnat national en Algérie pour améliorer notre rendement et prouver sur le plan international. L'équipe est en formation pour cette année, mais notre souhait c'est de jouer la compétition des poules.

Quelques absences, mais rien d'inquiétant

Une équipe ça ne compte pas seulement sur les individus. C'est aux autres de profiter et de démontrer qu'ils ont leur place. Quand on prépare une équipe on prépare tout le monde. c'est vrai qu'il y a parfois cette cohésion qui va peut-être manquer, ou cette confiance en soi qui peut être moindre. Mais nous comptons aussi sur leur volonté, leur enthousiasme et surtout leur volonté de s'imposer au sein du groupe. Les autres, en partie ils seront présents au match retour. Mais tout d'abord on joue une première manche ici, on va essayer de faire le meilleur résultat possible.

Ce qui est important dans ce match, c'est qu'on va jauger nos capacités sur le plan international. C'est une expérience pour la majorité de nos joueurs qui n'ont pas joué de compétition internationale surtout africain.