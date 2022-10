Ouganda: Célébration de l'indépendance - Museveni rappelle les valeurs cardinales de la nation

L'Ouganda célébrait ce dimanche les 60 ans de son indépendance, obtenue le 9 octobre 1962. Pendant une cérémonie fermée au grand public, mais en présence de 800 invités officiels, dont les présidents du Kenya, du Burundi, de Somalie et du Soudan du Sud, le chef d'État ougandais, Yoweri Museveni, a mis en avant l'importance, 60 ans après la fin du protectorat britannique, de l'intégration régionale pour le développement économique de l'Afrique de l'Est.

Pendant plus d'une heure de discours, le président Yoweri Museveni a défendu son bilan économique, en mettant en avant son combat pour l'industrialisation du pays, et la fin de l'exportation de matières premières sans valeur ajoutée.

Ce crime de donner les ressources de l'Afrique pour une bouchée de pain s'applique pour le cuivre, le cobalt, l'étain, le coltan, etc. Pas étonnant que la jeunesse africaine n'ait pas d'emploi et doive se rendre à l'étranger pour trouver un travail à la limite de l'esclavage. C'est le combat que je mène ici en Ouganda, c'est une question de survie et de prospérité.

Dans son allocution, le chef d'État met en avant l'importance de l'intégration régionale et du panafricanisme pour le développement de la communauté d'Afrique de l'Est.

Il défend le projet pétrolier en Ouganda, quelques semaines après la résolution du Parlement européen épinglant le projet EACOP de construction d'un oléoduc jusqu'au port tanzanien de Tanga.

Les Est-Africains ne doivent pas avoir peur et penser que ces personnes arrogantes peuvent arrêter le projet pétrolier en Afrique de l'Est. Si un quelconque acteur essaie de retarder notre projet, nous traiterons fermement cette trahison en respect de la législation applicable. Et nous développerons tous les aspects du projet avec nos partenaires.

" Personne ne peut nous faire échouer " affirme-t-il, alors que le début de l'extraction du pétrole ougandais est prévu pour 2025.

Ces 60 ans ont été assez mouvementés. Et malgré les nombreux problèmes au cours de ces 60 ans, l'Ouganda est maintenant debout, et marche vers l'avant. Et sur le plan de notre idéologie, nous avons découvert que pour amener notre peuple à la prospérité, à travers la production et la vente de biens de services, nous devons insister sur nos quatre principes. Et ces valeurs sont celles du patriotisme : aimer l'Ouganda, le panafricanisme, c'est-à-dire aimer l'Afrique, la transformation socioéconomique, et la démocratie.

Extrait du discours de Yoweri Museveni pour les 60 ans de l'indépendance

William Ruto appelle au développement de l'intégration régionale

Parmi les chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est qui se sont adressés à la tribune, le nouveau président du Kenya. William Ruto a lancé un appel au développement de l'intégration régionale.