Afrique: Mondial féminin U17 - Le Nigéria écrase la Nouvelle Zélande (4-0)

L'équipe féminine du Nigéria a écrasé 4-0 celle de la Nouvelle Zélande ce matin, lors de leur deuxième journée de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Amina Bello a été la plus influente avec un but et deux passes décisives.

Le match s'est déroulé au Fatorda Stadium et c'est Bello qui a ouvert le bal après 16 minutes sur une passe décisive de Tumininu Fatimoh Adeshina. Derrière, celle qui a ouvert le score a retrouvé Miracle Usani à la 34e minute pour le but du 2-0 avant la pause.

Les choses se sont quasiment déroulées de la même manière en seconde mi-temps. Adeshina, inspirée, a délivré une autre passe clé dans ce match. Elle a permis à Taiwo Afolabi de tripler leur avance à la 75e minute.

Bello, qui comptait déjà un but et une passe décisive dans cette partie, a terminé le match avec un autre geste décisif. Elle a assisté Etim Edidiong (90e+4) pour le dernier but du match.

Avec ce succès 4-0, les Flamingos du Nigéria sont provisoirement leaders du Groupe B du Mondial féminin U17 qui se déroule en Inde. Ce soir à partir de 14H30 GMT, le Maroc défie le pays hôte lors de leur second match dans le Groupe A.

Le Nigéria a perdu 2-1 son premier match contre l'Allemagne, tandis que le Maroc a été battu sur le même score face au Mexique. La troisième nation africaine est la Tanzanie. Les Serengeti Girls doivent défier l'équipe de France demain à 11H GMT.

Les Tanzaniennes ont été la nation africaine avec la plus lourde défaite d'entrée, après avoir perdu 4-0 contre les Japonaises.

New Zealand 🇳🇿 0-4 Nigeria 🇳🇬

Amina Bello 16'

Miracle Usani 34'

Taiwo Afolabi 75'