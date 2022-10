Afrique: Ligue des Champions CAF - La JSK sur le fil, Mazembe out, Résultats de ce samedi

Les rencontres retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF se sont poursuivies ce samedi. Les Algériens font un sans faute alors que les Ougandais de Vipers ont fait sensation en faisant tomber le TP Mazembe de la RDC. Voici le point de la journée et les nouveaux qualifiés pour la phase de groupe.

L'Espérance de Tunisie s'est imposée 1-0 face à Plateau United et s'est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre s'est décantée à la 83e minute grâce à un penalty qui a suscité beaucoup de polémiques et transformé par Mohamed Ali Ben Romdhane. Après avoir perdu 2-1 au match aller au Nigéria, le club tunisien bénéficie de la règle du but marqué à l'extérieur.

Vainqueur de l'US Monastir (1-0) au match aller, Al Ahly a assuré sa qualification en s'imposant ce samedi 3-0 à domicile.

Contraint au nul (0-0) au match aller, le TP Mazembe n'a pas pu réussir son match retour face à Vipers FC. Même score comme à l'aller. Et dans la phase des tirs au but, c'est l'adversaire ougandais qui l'a emporté (4-2) et poursuivra la Ligue des champions CAF. Coup dur pour les Corbeaux qui s'arrêtent à cette étape de la compétition pour la deuxième fois de suite. Dans la foulée, l'entraineur Dumas a été limogé.

Les résultats de ce samedi

Ahli Tripoli 3-1 Al Merreikh

Raja Casablanca 1-0 ASN Nigelec

JS Kabylie 1-1 ASKO Kara

Al Ahly 3-0 US Monastir

Espérance Tunis 1-0 Plateau United

Les clubs qualifiés

- Petro de Luanda

- Mamelodi Sundowns

- Zamalek SC

- CR Belouizdad

- Vipers SC

- Al Ahly

- ES Tunis

- Raja CA

- Al Merriekh

- JS Kabylie

Le tableau complet des qualifiés pour la phase de groupe sera connu ce dimanche à l'issue des dernières rencontres au programme.