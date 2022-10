Madagascar: Glanures

Des personnes déférées malgré la grève des greffiers.

Des sources affirment que des personnes sont déférées au tribunal et placées sous mandat de, malgré la grève des greffiers. Ces cas ont eu lieu à Antananarivo, à Tsiroanomandidy, ou encore à Fianarantsoa, selon nos sources. Les greffiers rappellent l'indispensabilité du corps des greffiers à la Justice et soulignent que tout acte accompli en leur absence peut être frappé de nullité. Le Syndicat des greffiers affirme le maintien de sa grève générale et illimitée.

Des orages en vue.

Cette semaine sera marquée par un temps ensoleillé et pluvieux. La direction générale de la Météorologie note que des instabilités locales pourront générer des orages dans les régions Melaky, Menabe et Bongolava, ce jour et demain. Les orages seront, également, à prévoir dans les régions Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra-Ambony, et dans le Sud, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche..

Le Centre de coordination et d'opérationnalisation porte ses fruits.

Les feux de forêt et les feux de brousse seraient plus faciles à maîtriser grâce à la solidarité générée par la mise en place du CCO-Feux. Car la communauté et les autorités s'entraident pour lutter contre ce fléau. Cette solidarité a permis, entre autres, l'extinction des feux à Manambato-Brickaville et à Mahanoro, hier.