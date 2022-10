Maroc: Mondial féminin U17 - Le Onze national éliminé au premier tour

La sélection marocaine féminine des moins de 17 ans de football s'est inclinée, lundi à Goa (Inde), face à son homologue américaine sur le score de 4 buts à 0 en match comptant pour la phase de poules de la Coupe du Monde féminine U-17 (11-30 octobre).

Les réalisations des Américaines ont été l'œuvre de Charlotte Kohler (24e, 73e) et Samantha Smith (68e, 81e).

A l'issue de cette défaite, le Maroc stagne dans le groupe A en 3e position (3 pts) synonyme d'élimination, alors que les Américaines ont porté leur actif à 7 points en tête du groupe A, exæquo avec les Brésiliennes ayant dominé les Indiennes dans l'autre match de la journée (5-0).

Les protégées d'Anthony Rimasson qui participaient pour la première fois à cette compétition, ont été battues lors de la première journée par le Brésil (0-1) avant de venir à bout des Indiennes (3-0).

A rappeler que l'Espagne, championne en titre, qui a battu le Mexique en finale de l'édition 2018, est logée dans le groupe C avec la Colombie, la Chine et le Mexique alors que le groupe D comprend le Japon, la Tanzanie, le Canada et la France. La poule B comprend l'Allemagne, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande et le Chili.

Ayant remporté le trophée en 2008 et 2016, la Corée du Nord est l'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi, tandis que le Japon, l'Espagne, la Corée du Sud et la France ont chacun remporté le titre une fois.