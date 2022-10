Ethiopie: Pape François - "La violence ne résout pas la discorde". La région en attente de pourparlers de paix

Addis Abeba — Les troupes érythréennes progressent et prennent avec les troupes éthiopiennes le contrôle d'Adua, ville historique de la région du Tigré, symbole pour les Éthiopiens de la victoire contre le colonialisme italien en 1896. La poussée des troupes de l'armée fédérale, ainsi que des milices érythréennes et amhara, semble avoir pour but de porter un coup décisif aux forces du Tigré.

A Addis Abeba, samedi 23 octobre, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour condamner l'ingérence étrangère dans la guerre du Tigré, considérée par les pro-gouvernementaux comme une affaire interne à l'Ethiopie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, fort des récents succès militaires, a déclaré que la guerre " prendra fin et que la paix prévaudra ". Nous ne continuerons pas à nous battre éternellement. Je crois que dans un court laps de temps, nous serons aux côtés de nos frères Tigrinya pour la paix et le développement".

Entre-temps, les pourparlers de paix parrainés par l'Union africaine en Afrique du Sud devraient commencer aujourd'hui, 24 octobre 2022 (voir Fides 21/10/2022). La délégation tigrinya est déjà arrivée, mais pour l'instant on ne sait pas encore comment sera composée la délégation du gouvernement fédéral. Les attentes, en particulier celles des diplomates occidentaux, sont très élevées.

Après l'Angélus du dimanche 23 octobre 2022, journée mondiale des missions, le Pape François a également adressé son appel au peuple éthiopien : "C'est avec inquiétude que je suis la situation conflictuelle qui perdure en Éthiopie. Une fois de plus, je répète avec une préoccupation sincère que la violence ne résout pas la discorde, mais ne fait qu'accroître ses conséquences tragiques. Je lance un appel aux responsables politiques pour qu'ils mettent fin aux souffrances de la population sans défense et qu'ils trouvent des solutions équitables pour une paix durable dans tout le pays. Que les efforts des parties pour le dialogue et la recherche du bien commun puissent déboucher sur une voie concrète de réconciliation. Que nos prières, notre solidarité et l'aide humanitaire nécessaire ne fassent pas défaut à nos frères et sœurs éthiopiens, si durement éprouvés.

Les paroles du Pape ont suscité de vives émotions, notamment dans la région du Tigré et dans l'éparchie d'Adigrat, où se trouvent des communautés catholiques aux frontières de l'Érythrée.