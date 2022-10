Algérie: Couverture du Sommet arabe - Une mobilisation médiatique exceptionnelle

Alger — Les différents médias nationaux ont mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer une couverture exceptionnelle du sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger.

A cet effet, le Centre international de presse (CIP) a assuré les moyens techniques et les équipements nécessaires et mobilisé des professionnels et des spécialistes qui seront à la disposition des médias nationaux, publics et privés, ainsi que les médias arabes et étrangers, a déclaré le directeur général du centre, Raouf Mammeri qui précise que le centre a respecté le cahier des charges établi par l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), chargée de la couverture médiatique du sommet arabe qu'abritera le Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rehal".

Six (06) autres studios destinés au travail radiophonique seront mis à la disposition des chaînes radiophoniques nationales, arabes et étrangères, a-t-il ajouté.

Deux (02) salles de presse équipées des dernières technologies seront également ouvertes. L'internet haut débit sera disponible au niveau du centre de presse et deux écrans géants seront installés pour la diffusion des travaux du sommet, ce qui facilitera la tâche aux journalistes, précise-t-il.

22 bureaux ont été équipés pour les chaînes de télévision officielles de tous les pays arabes, ce qui permettra la retransmission en direct des travaux du sommet.

Un centre dédié au montage vidéo et à l'infographie sera réservé aux chaînes de télévision devant assurer la couverture.

Le réseau internet haut débit sera également assuré à tous les endroits du centre, selon M. Maamri, pour qui, " toutes ces données indiquent que la couverture médiatique du Sommet sera grandiose, à la hauteur de cet évènement de haute importance.

Pour ce faire, l'Agence d'informations nationale (APS) a mobilisé, à son tour, tous les moyens humains et matériels, en vue d'assurer une couverture médiatique exceptionnelle, sachant qu'elle a entamé les préparatifs depuis plus d'un mois, à travers la mobilisation des équipes de journalistes des services de l'audiovisuel, de la photographie et de la traduction.

Des dossiers sur la dimension arabe de la Révolution algérienne ont été programmés outre la diffusion de papiers et de reportages ayant abordé tous les aspects liés au Sommet et de données politiques, économiques et sociales concernant les Etats participants.

Pour ce faire, un groupe de journalistes ont été envoyés dans un nombre de capitales arabes, en vue de recueillir les déclarations de responsables, de personnalités et de représentants de la société civile sur les attentes des peuples arabes de la 31e session du Sommet arabe.

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'était dit confiant quant à "la précieuse contribution" de la presse publique et privée pour assurer la réussite de la couverture médiatique de la 31e session du Sommet arabe, soulignant que "l'Algérie a réuni toutes les conditions nécessaires pour que cet événement soit exceptionnel à tous points de vue". Il a appelé la presse nationale à "assurer un accompagnement médiatique à la hauteur de ce grand rendez-vous régional".