Afrique du Nord: Le Sommet arabe d'Alger, un rendez-vous exceptionnel et hautement symbolique

Tunis — Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, a estimé que le Sommet arabe d'Alger, prévu les 1er et 2 novembre, sera "exceptionnel et hautement symbolique", mettant en avant l'importance de ce rendez-vous pour relever les défis de l'heure aux plans régional et international.

Dans un entretien à l'APS, M. Jerandi, dont le pays avait abrité la précédente session du sommet, s'est dit convaincu de la capacité de l'Algérie à "réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de cet événement important".

Selon lui, ce sommet revêt une importance particulière dans le contexte régional et international actuel où l'unité des rangs et la transcendance des divergences sont de mise pour s'entendre sur une approche globale qui permette de relever ensemble les défis de l'heure à travers le renforcement des liens de fraternité et de solidarité et la consolidation des relations de coopération et d'intégration entre nos pays frères.

Concernant la Conférence d'unification des rangs palestiniens, abritée par l'Algérie, et couronnée par la signature, par les factions palestiniennes, de la Déclaration d'Alger, qui a mis fin à leur division, M. Jerandi a estimé qu'il s'agissait d'une "étape importante pour la réalisation de l'unité nationale et l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale", saluant à nouveau "le parrainage algérien de cette conférence tenue sous l'égide du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune".

A cet égard, le chef de la diplomatie tunisienne a tenu à rappeler la position constante de son pays à l'égard de la juste cause palestinienne, son soutien permanent au vaillant peuple palestinien et son adhésion à toutes les initiatives sérieuses qui permettent un règlement juste et global de la question palestinienne.

Le responsable tunisien a souligné que son pays veillera aux côtés de l'Algérie, pays frère à réunir toutes les conditions pour le succès du prochain sommet arabe, pour que les pays arabes reprennent l'initiative de régler leurs questions et trouver des règlements politiques durables à l'abri de toute ingérence étrangère, au mieux des intérêts de leurs peuples et de leurs aspirations au progrès et au développement.

Les Tunisiens espèrent que le prochain sommet arabe permettra d'aplanir tous les obstacles qui entravent la réalisation de l'intégration économique arabe escomptée, de faire avancer les projets d'intégration entre nos pays arabes et de réaliser leur autosuffisance alimentaire et énergétique notamment étant un des fondements de notre sécurité nationale globale", a-t-il dit.

La Tunisie "soutiendra également les efforts de réforme du système de l'action arabe commune et de ses institutions, partant de sa conviction quant à la nécessité d'accorder à ce processus la priorité nécessaire, de sortir à l'issue de ce sommet avec une vision à même de promouvoir la capacité des mécanismes de l'action arabe commune, de promouvoir le rôle de la Ligue arabe, et de s'adapter aux développements conformément aux aspirations visant à contribuer activement au règlement des questions de notre région et à la consécration de la sécurité et de la stabilité internationales, ajoute le responsable tunisien.

Une dynamique nouvelle et active marque la coopération bilatérale

Par ailleurs, le chef de la diplomatie tunisienne a salué les relations fraternelles privilégiées entre la Tunisie et l'Algérie, issues des liens historiques ancestraux, notant que la coopération entre les deux pays a connu depuis l'accession du président Tebboune à la magistrature suprême "une dynamique nouvelle et active".

Le ministre tunisien a salué également "la coordination et la concertation permanentes entre les directions des deux pays, une démarche confortée par la visite d'Etat effectuée par le président Tebboune en Tunisie les 15 et 16 décembre 2021, et la visite fraternelle et de travail du président de la République tunisienne en Algérie les 4 et 5 juillet 2022, à l'occasion de la célébration par l'Algérie du 60e anniversaire de son indépendance, soulignant que "ces deux visites ont boosté les relations entre les deux pays et renforcé leur coopération bilatérale".

Cela explique, ajoute-t-il, "la nouvelle dynamique que connait la coopération bilatérale, en particulier après la décision des dirigeants des deux pays de rouvrir les frontières, le 15 juillet 2022, une décision qui s'est traduite, notamment par des réunions entre plusieurs commissions sectorielles (énergie, douanes, tourisme....) en Tunisie et en Algérie, et la reprise des visites et des rencontres entre les deux parties dans divers secteurs (investissement, jeunesse et sports, tourisme, formation...).

Les deux parties tunisienne et algérienne aspirent, aujourd'hui, au "renforcement de la coopération économique basée sur les intérêts mutuels, à la promotion des échanges commerciaux et au développement du cadre juridique les régissant, y compris l'Accord commercial préférentiel (ACP) algéro- tunisien, afin d'accorder aux opérateurs économiques tunisiens et algériens de nouveaux avantages leur permettant d'être plus compétitifs sur les marchés des deux pays, au vu des relations exceptionnelles les unissant, d'aller ensemble vers des marchés prometteurs", et de promouvoir "les investissements dans les deux pays en faisant connaitre les opportunités offertes par les deux pays".

Le ministre tunisien a salué la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, jouissant d'un "grand" intérêt, notamment concernant le gazoduc "Transmed-Enrico Mattei" Algérie-Italie, qui transite par la Tunisie, les lignes (5) de raccordement électrique et la société mixte de prospection pétrolière "Numhyd" outre le raccordement, en 2019, de la ville de Sakiat Sidi Youcef au réseau algérien de gaz naturel.

Les réunions de la Commission sectorielle mixte algéro-tunisienne dans les domaines de l'énergie et des mines, tenues à Alger en mai 2022, ont renforcé la coopération dans ce secteur vital, a ajouté le ministre.

Le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué l'"extrême importance" accordée par les deux pays au développement des régions frontalières en insufflant une nouvelle dynamique aux activités économiques au niveau des zones frontalières et en encourageant les échanges commerciaux et les investissements conjoints dans le cadre d'une approche globale (socioéconomique, développementale et sécuritaire) qui donne la priorité à l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces régions.

Sur le plan sécuritaire, M. Jerandi a affirmé que la qualité des relations bilatérales a contribué au renforcement de la coopération sécuritaire et militaire, et à la coordination entre les deux parties pour relever les défis sécuritaires communs et faire face aux menaces qui pèsent sur la région.

"Nous nous réjouissons des réalisations accomplies en la matière, et qui n'auraient pas été rendues possible sans une coordination continue entre les différents secteurs", a-t-il soutenu.

Evoquant les liens étroits entre les deux peuples, le ministre a salué "les efforts des deux parties visant à réunir les conditions propices pour les communautés tunisienne et algérienne dans les deux pays, soulignant à ce propos l'intérêt particulier accordé à la recherche académique et aux échanges estudiantins à travers le programme d'échange premier du genre +Ibn Rachik+, qui consacre le grand rapprochement entre les deux pays et relancé après la pandémie de Covid-19".