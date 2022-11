Afrique: Prépa CHAN 2023 - Madjid Bougherra, heureux de la prestation des Fennecs A' face au Mali

La sélection locale d'Algérie en pleine préparation pour le Championnat d'Afrique des Nations 2023 a battu samedi dernier le Mali (4-0) à Tabarka en Tunisie. Au sortir de cette rencontre, le sélectionneur local, Madjid Bougherra s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs.

" Je suis content du résultat, de l'attitude et de la prestation des joueurs sur le terrain. Ils se sont améliorés par rapport au dernier match amical face au Soudan (2-0, NDLR). Les joueurs ont bien compris ce que je voulais faire, en mettant beaucoup d'intensité. Nous continuons à travailler et à progresser sur ses aspects. Il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de points positifs sur ce match. L'objectif est d'engranger plus d'automatismes et d'expérience, pour être prêts le jour J inchallah. Depuis ma prise de fonctions, j'ai toujours insisté auprès des joueurs sur le pressing, sur cette intensité de ne pas laisser respirer l'adversaire, chose qu'on a fait plusieurs fois. La transition et le pressing, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans le football moderne. Avec la libération des joueurs de l'USM Alger (pour disputer la double confrontation face aux Sud-africains de Cap Town en Coupe de la Confédération, NDLR), il y aura une toute autre équipe lors du second test face au Niger mercredi ", a déclaré Bougherra dimanche à la chaîne officielle YouTube de la Fédération algérienne (FAF), dans des propos relayés par dzfoot.

Meziane (29e), Mahious (49e, s.p), Djahnit (69e) et Kendouci (84e) ont été les buteurs de l'Algérie face aux Aigles A' du Mali.