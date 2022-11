Afrique: Les jeunes Africains à la CdP27 disent qu'ils veulent des actes, et non des mots

Notre planète est en danger, et c'est nous, les jeunes, qui en souffrirons si aucune mesure n'est prise pour la sauver" - Yoanna Milad, 21 ans, Égypte

Des dizaines de jeunes activistes africains pour le climat sont arrivés à Sharm El Sheikh, en Égypte, pour participer aux événements de la CdP27 qui se déroulent du 6 au 18 novembre.

Je veux que la COP27 aboutisse à un accord sur la manière et le moment exacts où nous arrêterons d'utiliser les combustibles fossiles, et sur la manière dont nous aurons des bus électriques sur les routes. Que les pays nous disent non seulement ce qu'ils veulent faire, mais aussi ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.Yoanna Miladfrom Egypt Afrique Renouveau s'est entretenu avec certains de ces jeunes Africains sur ce qu'ils espèrent voir sortir de la conférence climatique de haut niveau.

Yoanna Milad, 21 ans, originaire d'Égypte, dit qu'elle veut vivre dans un environnement propre et sûr. "Notre planète est en difficulté, et c'est nous, les jeunes, qui en souffrirons si aucune mesure n'est prise pour la sauver. Je veux que la COP27 aboutisse à un accord sur la manière et le moment exacts où nous arrêterons d'utiliser les combustibles fossiles, et sur la manière dont nous aurons des bus électriques sur les routes. Que les pays nous disent non seulement ce qu'ils veulent faire, mais aussi ce qu'ils ont fait jusqu'à présent."

Salma Salah, Egypte Salma Salah, 21 ans, compatriote de Yoanna, abonde dans le même sens. En outre, Salma souhaiterait que les jeunes Africains soient à l'avant-garde de la recherche de solutions à la crise climatique. "Nous espérons qu'au cours de leurs délibérations, ils écouteront nos voix et nos préoccupations, afin que tout accord issu de la COP27 bénéficie d'un large soutien."

L'impact dévastateur du changement climatique est la principale motivation de Sharon Gakii, une militante kényane de 24 ans. Pour elle, c'est personnel. "Je viens du comté de Kajiado, une région semi-aride du Kenya. Mes parents ont perdu au moins 100 têtes de bétail à cause de la sécheresse, et en ce moment, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité de mes jeunes frères et sœurs.

"Je suis ici pour faire entendre ma voix. Je suis ici pour faire savoir à tout le monde qu'il est grand temps que les pays respectent leurs engagements climatiques. Par exemple, les 100 milliards de dollars promis par les nations riches il y a plus de dix ans pour aider les pays pauvres en matière d'adaptation et d'atténuation n'ont toujours pas été versés. Nous sommes en 2022. Pourquoi ?" demande-t-elle de manière rhétorique.

Our governments need to show us how they have met their NDCs [Nationally Determined Contributions,Dr. Dahiru Mohammad Hashim29, from Nigeria All solutions?

Tous les jeunes Africains ne pensent pas que les solutions doivent venir des pays riches. Dahiru Mohammad Hashim, un médecin nigérian de 29 ans qui a quitté son cabinet pour se consacrer à la plantation d'arbres, affirme que "la solution mondiale est la solution locale". Il pense que c'est aux gouvernements nationaux qu'il incombe de mener la charge.

"Nos gouvernements doivent nous montrer comment ils ont respecté leurs Contributions déterminées au niveau national (NDCs)", dit-il. "Les inondations perpétuelles dans son pays et la sécheresse ont conduit à une insécurité croissante".

Mes parents ont perdu au moins 100 têtes de bétail à cause de la sécheresse, et en ce moment, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité de mes jeunes frères et sœurs. Je suis ici pour faire entendre ma voix. Je suis ici pour faire savoir à tout le monde qu'il est grand temps que les pays respectent leurs engagements climatiques. Par exemple, les 100 milliards de dollars promis par les nations riches il y a plus de dix ans pour aider les pays pauvres en matière d'adaptation et d'atténuation n'ont toujours pas été versés. Nous sommes en 2022. Pourquoi ?Sharon GakiiUne activiste du climat de 24 ans originaire du Kenya Solani Mhango, un Malawite travaillant au Mozambique avec l'organisation non gouvernementale World Wide Fund for Nature (WWF), dit qu'il aimerait en savoir plus sur les pertes et dommages.

"Je veux qu'une facilité financière soit mise à disposition pour les pertes et dommages en Afrique, car l'Afrique a des besoins et des circonstances spécifiques. Nous ne pouvons pas souffrir d'une situation que nous n'avons pas créée."

Solani déplore les cyclones fréquents qui ravagent le Mozambique. "Il ne fait aucun doute que nous sommes en difficulté. Des cyclones comme Idai [en 2019] détruisent nos terres, et il est nécessaire que les grandes nations riches et très polluantes respectent leurs promesses de 100 milliards de dollars pour l'atténuation et l'adaptation."