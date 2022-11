Afrique: Antonio Guterres - "L'humanité a le choix, coopérer ou périr"

La 27e Conférence des Parties (COP) s'est ouverte lundi 7 novembre à Charm el-Cheikh (Égypte). Cette 5e COP " africaine " se tient dans un contexte international peu propice pour progresser sur le chemin de la lutte contre le réchauffement climatique, qui fait sentir ses effets de plus en plus fréquemment partout dans le monde. Tous les soirs, Un jour à la COP livre un condensé de ce qui s'est dit et noué durant la journée, et part à la rencontre de quelques-uns de ses acteurs. Ces deux premiers jours sont réservés au sommet des chefs d'État.

Avec nos envoyés spéciaux à Charm el-Cheikh

C'EST DIT !

L'humanité a le choix : coopérer ou périr. C'est soit un Pacte de solidarité climatique, soit un Pacte de suicide collectif

a prévenu le chef de l'ONU, lançant un appel à suivre son Pacte, dans un discours particulièrement alarmant face au parterre de chefs d'État. Ces derniers temps, le secrétaire général de l'ONU multiplie les déclarations d'une rare intensité de la part d'un chef des Nations unies.

À LA COP AUJOURD'HUI

♦ Après une journée consacrée au passage de flambeau entre les COP britannique et égyptienne, la COP s'est réellement ouverte ce lundi avec un sommet de deux jours des chefs d'État. Les effets et les annonces ont été particulièrement scrutés, dans un contexte géopolitique et économique des plus tendus et un réchauffement climatique qui dévaste de larges pans de pays, partout dans le monde.

♦ " Le monde est devenu une terre de souffrance. N'est-il pas venu le temps de mettre un terme à ces souffrances ? Ce dont le monde a besoin dépasse de loin les paroles ". Abdel Fattah al-Sissi, président du pays hôte de la COP, a ouvert le bal des déclarations institutionnelles. " Les peuples nous regardent et s'attendent à la réalisation rapide, prompte et réelle pour réduire les émissions, renforcer les capacités [... ], garantir le financement nécessaire " à l'adaptation, a-t-il rappelé. Il enjoint ses homologues à " un sommet de la réalisation " : " Le changement climatique ne s'arrêtera jamais sans notre intervention. "

♦ Antonio Guterres a pris la suite pour avertir sur " le défi central de notre siècle ". " Notre planète arrive à un point de bascule " : " nous sommes sur une autoroute vers l'enfer avec le pied sur l'accélérateur ", a-t-il tonné. " La guerre en Ukraine, le conflit au Sahel, la violence et les arrestations dans tant d'endroit du monde sont des fléaux terribles pour notre monde. Mais le changement climatique se place sur une autre temporalité, sur une autre échelle. " " L'activité humaine est la cause du problème climatique ; l'action humaine doit être la solution ", a-t-il affirmé. Pour cela, Antonio Guterres a lancé " un appel à un Pacte historique entre les pays développé et les économies émergentes, un Pacte de la solidarité climatique ", dans lequel États-Unis et Chine endossent une " responsabilité spéciale " dans sa réalisation. Plus largement, " les pays du G20 doivent accélérer leur transition énergétique ", a-t-il commandé, alors que ces mêmes États, les plus industrialisés du monde, à l'origine de 80% des émissions de gaz à effets de serre, se retrouveront en Indonésie dès la fin de cette COP. " La moitié de la finance climatique doit être consacrée à l'adaptation ", a-t-il encore demandé, car les besoins vont " dépasser les 300 milliards de dollars par an ". Pour cela, " les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement doivent changer leur business modèle pour mobiliser davantage la finance privée et investir massivement dans l'action climatique ". Une proposition de réforme de fond du système financier international qui fait écho à l'agenda de Bridgetown lancé récemment par la Première ministre de la Barbade, Mia Amor Mottley.

♦ Cette dernière, " une voix des îles " très écoutée lors des COP pour ses qualités d'oratrice, s'est exprimée à son tour : " Je n'ai pas besoin de répéter que nous avons le pouvoir de choisir, chaque intervenant l'a dit ; je n'ai pas besoin de répéter que cette COP est celle de l'action, chacun de nous, en chœur le monde l'a déjà dit, à l'unisson ; je n'ai pas besoin de répéter les horreurs et les dévastations qui ravagent cette terre [...], ces derniers jours dans ma région : les dévastations causées au Belize par la tempête tropicale Liza [...]Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de comprendre pourquoi nous n'allons pas plus loin. Nous avons la capacité collective de transformer : nous sommes dans le pays qui a construit des pyramides [...], nous savons trouver un vaccin contre une pandémie en deux ans, on sait envoyer un homme sur la Lune et des robots sur Mars. Mais la simple volonté politique qui est nécessaire - pas seulement de venir ici et de faire des promesses - mais de les tenir et de faire la différence par égard aux vies des gens que nous avons la responsabilité de servir, semble impossible à accomplir. " (propos recueillis par Claire Fages).

We need to understand why we are not moving, says Mia Mottley, PM of Barbados and a key political figure of the climate movement pic.twitter.com/b8bGutrXlf -- Will Worley (@willrworley) November 7, 2022

♦ Premier dirigeant africain à intervenir, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé au nom de tout le continent. Il a demandé aux pays riches de respecter leurs engagements de financement, au nom de leur responsabilité historique dans la pollution. Et de ne pas imposer à l'Afrique une transition incompatible avec son développement. L'Afrique et le monde, a-t-il lancé, doivent faire l'histoire et non la subir (propos recueillis par Claire Fages).

♦ Le président français Emmanuel Macron a à son tour pris la parole - dépassant largement le temps imparti. Il a souhaité voir " un groupe de sages de haut niveau " formuler des propositions d'ici au printemps pour réformer le système financier international. Il a par ailleurs lancé une initiative pour aider les États du Sud à préserver les écosystèmes critiques comme les forêts anciennes, les mangroves, les zones humides (propos recueillis par Valérie Gas). Plus de détails ici.

♦ La Communauté des États ouest-africains (Cédéao) soutient à son tour l'ambition de protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030, objectif le plus en vue des négociations internationales sur la biodiversité, a annoncé lundi un responsable nigérian en marge de la COP27.

♦ Le sort d'Alaa Abdel Fattah, le détenu politique le plus célèbre d'Égypte, en grève de la faim, suscitait une inquiétude grandissante lundi. Le cas de ce militant pro-démocratie britannico-égyptien, âgé de 40 ans, sera évoqué lors de la COP où sa sœur Sanaa Seif est présente, a promis le Premier ministre britannique Rishi Sunak, car il est " une priorité ". Depuis début avril, Alaa Abdel Fattah n'ingère qu'un verre de thé et une cuillère de miel par jour dans sa prison de Wadi al-Natroun, au nord-ouest du Caire. Il a totalement cessé de s'alimenter mardi dernier et de boire dimanche.

♦ Une " Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse ", phénomène qui touche de plus en plus de régions du monde sous l'effet du changement climatique, a été lancée sous l'égide du président sénégalais Macky Sall et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Elle réunira plus de 25 pays et 20 organismes avec pour objectif de favoriser d'ici à 2030 une meilleure réponse en amont, plutôt que les réponses d'urgence. Elle bénéficiera d'un financement de départ de cinq millions d'euros fournis par l'Espagne, pour sa mise en route.

LES COULISSES EN IMAGES

Le pavillon du Pakistan aura probablement été l'un des plus fréquentés de la journée, lorsque Antonio Guterres l'a rejoint, accompagné du Premier ministre Shehbaz Sharif. Le Pakistan a été dévasté par des inondations fin août, sur l'équivalent de " trois fois mon pays ", le Portugal, a rappelé Guterres qui s'y est rendu en soutien aux populations (33 millions de personnes affectées). Trois images clés de cette séquence (propos recueillis par Jeanne Richard).

{{ scope.counterText }} {{ scope.counterText }} i

ILS FONT LA COP. Rencontre avec... Eva Peace Mukayiranga

Négociatrice junior de la Convention-Cadre, cette Rwandaise travaille au sein de la délégation africaine depuis, comme spécialiste finance. Elle a par ailleurs cofondé la Coalition de la jeunesse pour les " pertes et dommages " (LDYC), ces dégâts causés par le réchauffement. Une rencontre à lire ici.

► À lire aussi : Climat: comprendre les pertes et dommages, grande attente du Sud à la COP27 (1/2)

SUR LES RÉSEAUX

COP27 is sponsored by Coca-Cola - the world's top plastic polluter, who produce 120 billion throwaway plastic bottles a year.#COP27 #Greenwash pic.twitter.com/K8oHKsnyCo -- James Melville (@JamesMelville) November 6, 2022

Aujourd'hui, le tweet qui fait réagir avec le #COP27, c'est celui de James Melville, un communicant écossais connu pour son humour sur le réseau social. Il dénonce le partenariat entre la COP et l'entreprise Coca-Cola, " le plus grand pollueur de plastique au monde ". Le post a été aimé par plus de 10 000 personnes et retweeté par exemple par Greta Thunberg. Le partenariat entre Coca Cola et la COP avait déjà fait réagir les ONG de défense de l'environnement parce que la marque produit chaque année 100 milliards de bouteilles plastiques fabriquées à base de pétrole. Déjà par le passé, les COP ont été critiquées pour le choix de leurs partenaires. L'an dernier, Unilever et Microsoft sponsorisaient, par exemple, la COP 26 à Glasgow (repéré par Stéphane Duguet, à Paris).

► À réécouter : COP27 et dette climatique envers le Sud: "Plus de pressions potentielles sur les pays du Nord"