Mali: Le général malien Gamou appelle les jeunes Touaregs à rallier Gao pour combattre l'EIGS

El Hadj Ag Gamou, général de l'armée malienne et figure importante du Groupe d'autodéfense touareg de la tribu des Imghmad et alliés (Gatia) appelle les jeunes touaregs du Mali et de l'extérieur se rendre rapidement à Gao pour protéger la ville contre les jihadistes du groupe État islamique dans le Grand Sahara (EIGS).

Dans une déclaration en tamasheq, langue des Touaregs, circulant abondamment sur les réseaux sociaux, le général El Hadj Ag Gamou inviter les jeunes de sa communauté vivant à l'intérieur et à l'extérieur du Mali sachant manipuler les armes à un regroupement pour défendre leurs terres.

" Un monstre qui est en train de naître dans cette région-là "

" C'est un message qui est partagé par l'ensemble des acteurs importants du Nord, qu'ils soient issus du mouvement ou même d'autres leaders traditionnels et politiques, parce qu'il y a un monstre qui est en train de naître dans cette région-là qui risque sur son passage d'emporter beaucoup de choses ", explique Moussa Acharatoumane, le leader du Mouvement pour le Salut de l'Azawad (MSA), un allié du général Gamou sur le terrain.

Pour lui, pour l'auteur de l'appel et pour d'autres, le monstre, est le groupe jihadiste de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Cette organisation qui a fait allégeance à État islamique veut contrôler le nord du Mali et créer un califat, ajoutent plusieurs sources. Toutefois, le général malien ne dit pas pour le moment quel sera son positionnement sur le terrain par rapport aux Jihadistes du Groupe de Soutien à l'islam et aux musulmans, eux aussi adversaire déclarés de l'État islamique.