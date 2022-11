Congo-Kinshasa: A Goma, sur le port, la vie suit son cours malgré quelques difficultés d'approvisionnement

Dans l'est de la RDC, les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis dans la journée de mercredi. Depuis plusieurs jours, les combats se concentrent dans le groupement de Kibumba. Mercredi, les rebelles revendiquaient le contrôle de cette zone dans un communiqué mais ce jeudi une source militaire affirmait que certaines localités de Kibumba étaient encore aux mains de l'armée congolaise. Au moins un avion d'attaque congolais et des hélicoptères de la Monusco ont survolé Goma, située à une vingtaine de kilomètres des affrontements. Malgré tout dans la capitale provinciale, les habitants sont restés calmes et les activités se sont poursuivies normalement.

Il est un peu moins de 18 heures au port Emmanuel. Le bateau se remplit progressivement. Direction Bukavu, le chef-lieu de la province voisine, située à une centaine de km à vol d'oiseau. Un joueur de foot est parmi les passagers. " On a gagné 4 à 0... Nous sommes contents ", il raconte son match qui n'a donc pas été annulé.

Plusieurs agents assurent que l'affluence n'a rien d'anormal et le survol d'au moins un avion d'attaque congolais, ce jeudi, n'a pas inquiété ce ressortissant de Goma. " On est habitués ! je ne vois rien de spécial, vraiment ! ", nous assure t-il

Malgré tout, la situation sécuritaire impacte les activités économiques du port, explique ce professionnel du tourisme qui gagne sa vie grâce au transport de marchandise de Goma vers Bukavu. " L'activité économique du port est en baisse parce que les routes ne sont pas praticables, explique t-il. On ne pas comment on va vivre : tout ce qui arrive au port vient du Nord "

Or depuis fin octobre, le M23 contrôle Rutshuru et Kiwanja, deux cités d'où viennent l'essentiel des produits maraîchers qui approvisionnent une partie du Nord et du Sud Kivu. La Monusco et l'armée multiplient des initiatives pour surveiller et contrôler les voies menant à Goma. Des patrouilles conjointes sont organisées particulièrement sur deux axes : celui qui va de Goma en direction de Sake, à l'Ouest, et celui qui relie Goma à Kibumba, au Nord.