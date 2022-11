Afrique: Francophonie - Le 18éme Sommet des Chefs d'Etat s'ouvre vendredi en Tunisie

Le 18e Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Francophonie se tient à Djerba, en Tunisie, les 19 et 20 novembre 2022, autour du thème central : " La Connectivité dans la diversité - le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ". En marge des rencontres institutionnelles, des événements parallèles seront également au menu des festivités.

Le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Francophonie est un moment important dans la vie de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif) pour définir ses grandes orientations. Pour la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, le rendez-vous de Djerba sera une tribune pour elle, de présenter " pour la première fois, le bilan de son mandat à travers la remise d'un rapport exhaustif d'activité aux Chefs d'Etat et de gouvernement membres de l'organisation ", souligne un communiqué. En outre, " elle fera état des actions de transformation mises en place et de la dynamique de changement qui s'opère depuis sa prise de fonction au sein de l'Organisation en janvier 2019 ". Elle présentera également sa " vision pour l'avenir de l'Oif et de la Francophonie ".

Au menu du programme du 18e Sommet, sont prévus des rencontres institutionnelles portant sur la 43e Conférence ministérielle de la Francophonie, l'ouverture du Sommet suivi du début des travaux le Samedi 19 novembre 2022 ainsi que la poursuite des travaux et clôture du Sommet le lendemain, Dimanche. Des manifestations parallèles sont organisées en marge de ces rencontres institutionnelles. Il s'agit du Village de la Francophonie, inauguré le 13 novembre dernier par la ministre tunisienne de la Culture, Hayet Guettat, et la Représentante de l'Oif pour l'Afrique du Nord, Haoua Acyl. Ce rendez-vous incontournable de la culture francophone accueillant plusieurs animations culturelles (manifestations artistiques, spectacles, expositions et conférences) et une série d'émissions sur la coopération francophone, se tiendra au " Park Djerba Explore " du 13 au 22 novembre courant. Du 14 au 20 novembre, " des émissions portant sur des parcours inspirants de jeunes francophones, des concerts, des débats sur les enjeux autour de la langue française, l'éducation, le développement durable, le numérique, sont diffusées sur le pavillon et sur la chaîne YouTube de l'Oif ". Il y'aura aussi le Pavillon de la Francophonie propose une série d'émissions, diffusées sur les réseaux sociaux, pour découvrir les acteurs de la coopération francophone. En outre, le Forum économique francophone qui se tiendra les 20 et 21 novembre sera une tribune pour les participants d'échanger sur le thème " Pour une croissance partagée dans l'espace francophone ". L'Oif compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

Le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Francophonie, plus haute instance de l'organisation, se réunit tous les deux ans en vue de définir ses orientations de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Il est présidé par le Chef d'Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant. La dernière édition remonte à 2018, à Erevan (Arménie). En effet, le Sommet, qui devrait se tenir en 2020, n'a pu se tenir en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 et la situation politique tendue en Tunisie en 2021. Malgré cela, le pays a toutefois continué à s'investir dans les préparatifs pour une organisation du Sommet dans des conditions optimales. Une présentation actualisée des préparatifs du XVIIIe Sommet de la Francophonie finalement approuvée par l'Oif. Le rendez-vous de Djerba qui s'ouvre samedi prochain, marque donc le début de la présidence tunisienne du Sommet par M. Kaïs Saïed, Président de la République tunisienne, pour les deux prochaines années. M. L. DIEYE