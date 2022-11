Afrique: Coupe du monde " Qatar " 2022 - C'est parti pour la grand-messe du football

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La dernière édition disputée en Russie a été remportée par la France. Cette édition en terre asiatique est également la dernière édition où 32 nations sont sur la ligne de départ. À partir du Mondial 2026 organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition passera à 48 équipes. Une volonté de la Fifa qui souhaite augmenter l'exposition du tournoi et offrir plus de chances de participer à d'autres pays. Le format à 32 équipes, était en vigueur depuis la Coupe du monde 1998 en France.

A noter qu'au cours des 21 éditions de la Coupe du monde organisées depuis la FIFA depuis 1930, le continent européen tient le haut du pavé avec 11 trophées glanés par ses équipes contre 11 pour l'Amérique. Le Brésil reste la nation qui a remporté le plus de Coupes du monde (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). L'Italie et l'Allemagne sont juste derrière avec quatre titres chacune.

Quoiqu'il en soit, une partie du monde aura pendant un mois, du 20 novembre au 18 décembre, les yeux tournés vers Doha. Après la première phase, les huitièmes de finale sont prévues entre le samedi 3 et le mardi 6 décembre, puis les quarts de finale fixés au vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022. Les demi-finales du championnat ont été prévues les mardi 13 et mercredi 14 décembre. Finalement, la Coupe du monde 2022 s'achèvera le dimanche 18 décembre 2022, avec la finale au stade Lusail.

Il faut noter qu'aucune Coupe du monde n'a jusqu'ici suscité autant de reproches sur son organisation. Au point que l'aspect strictement sportif a été un moment éclipsé par le non-sportif. Et il faut remonter aux JO de Moscou (1980) et de Los Angeles (1984), marqués par des boycotts, pour voir une compétition aussi controversée.

Les passionnés de football du monde entier vont pouvoir se réjouir des 64 matches qui rythmeront le plus grand tournoi international de football et l'évènement sportif le plus regardé au monde. Cette 22e édition sera la première Coupe du monde à être disputée pendant le mois d'hiver. Un décalage qui s'explique par les températures élevées qui règnent en été dans l'État désertique du Qatar. Afin de protéger la santé des joueurs, des officiels et aussi des supporters, la FIFA avait finalement décidé de déplacer la compétition de l'été à l'hiver. Cette décision d'attribuer l'organisation n"avait pas manqué de secouer la haute instance du football mondial en réveillant de multiples soupçons de corruption.

C'est parti ! La Coupe du monde de football, tant attendue, débute ce dimanche 20 novembre au Qatar. Après la traditionnelle cérémonie d'ouverture de la compétition au stade Al Bayt, à Al-Khor, c'est l'équipe du pays organisateur, le Qatar, qui lance " son " Mondial avec le match d'ouverture qui l'oppose à l'Équateur (16H). Ce premier match du Groupe A sera le seul pour cette première journée de compétition. Avant de laisser la place le lendemain, lundi, au duel entre les Lions du Sénégal et les Oranjes des Pays-Bas, toujours dans le Groupe A, Angleterre-Iran (Groupe B) et États-Unis-Pays de Galles (Groupe B) suivront.

