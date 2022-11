Afrique: Mondial 2022 - Les 10 joueurs africains à suivre lors de la compétition !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

A 25 ans, Aissa Laidouni se définit comme un milieu défensif avec " beaucoup d'impact " dans son jeu, et capable d'évoluer aussi " défenseur central " ou de dépanner au poste de " latéral droit et gauche ". Ce qui constitue beaucoup de qualités qui pourrait être bénéfique à la Tunisie lors de cette Coupe du monde. Avec 15 cartons jaunes la saison passée et 7 cette saison, Laïdouni a aussi une forte agressivité et est très fort dans les duels. Il est aussi très intéressant dans les duels aériens et à la capacité de dribbler. Il sera très suivi.

Recruté par Manchester United à 16 ans, celui qui a 19 ans aujourd'hui a été appelé ces deux dernières années par la Tunisie. En progression dans les passes décisives, Mejbri a joué sa première CAN avec la Tunisie en janvier dernier et est un joueur qui a encore besoin d'expérience. Toutefois, il a cette faculté de débloquer les situations grâce à une très belle frappe du pied droit lors des coups francs ou corners. Ce n'est pas le joueur qui sera titulaire à toutes les rencontres, mais il sera important quand il entre en jeu.

S'il peut être parfois maladroit, l'ancien goleador de l'Institut Diambars peut aussi être imprévisible en marquant des buts extraordinaires. On l'avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, notamment lors de son entrée en jeu contre l'Egypte en finale. C'est lui qui s'est procuré trois occasions et avait apporté le danger. Surtout, il a été présent lors des tirs au but, tirant et marquant le sien. Ce qui veut dire qu'il a également un mental d'acier qui bénéficiera bien évidemment au Sénégal.

Joueur de Chelsea, Hakim Ziyech aura une double revanche à prendre lors de cette Coupe du monde 2022. D'une part, alors qu'il est revenu en sélection après plusieurs mois d'absence et le départ de Vahid Halilhodzic avec qui il était en froid, l'ailier aura à cœur de prouver aux fans de la sélection marocaine et aux observateurs du ballon rond qu'il reste le meilleur joueur marocain et que la Fédération marocaine avait raison de limoger Halilhodzic pour lui permettre de revenir.

A 29 ans, Thomas Partey fait partie, pour sa part, de la vieille garde du Ghana. Ancien joueur de l'Atletico Madrid, le milieu de terrain droitier joue à Arsenal depuis 2020. Souvent blessé, il a retrouvé toute l'étendue de sa forme et de son talent cette saison et brille avec les Gunners. Avec le Ghana, Partey sera précieux dans l'orientation du jeu et en ce qui concerne l'apport d'agressivité dans le bons sens du terme. Thomas Partey sera certainement très utile quand il s'agira de débloquer certaines situations compliquées. Ses très belles frappes vont certainement servir pour les Black Stars en cas de match fermé.

Joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Mohammed Kudus n'est plus à présenter aux observateurs du football mondial. Un des éléments phares du plus grand club néerlandais, l'attaquant, qui participe à sa première phase finale de Coupe du monde, fait partie des jeunes talentueux des Black Stars et sera un atout considérable pour sa sélection. Attaquant de surface de réparation, Kudus à la capacité de décrocher et partir sur son côté gauche ainsi que de finir les occasions juste dans la surface. Très à l'aise avec son pied gauche, il a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues avec l'Ajax.

On le sait bon, mais Franck Zambo Anguissa n'a jamais été aussi en forme que cette saison. A 27 ans, le joueur a énormément progressé depuis son départ de Marseille. Une capacité physique énorme, des qualités pour ratisser, un volume de jeu qui lui permet d'être important dans la construction, Zambo Anguissa est décrit comme un profil parfait pour faire le lien entre son but et les 25 derniers mètres adverses. Devenu une pièce maitresse de l'équipe de Naples, il a déjà marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives avec la formation italienne toutes compétitions confondues cette saison. Très bon dribbleur en plus, il sera le métronome de la sélection du Cameroun.

Il a rejoint l'équipe nationale du Cameroun très récemment, mais a tout de même été convoqué pour la Coupe du monde certainement en raison de ses qualités. Joueur de Brentford en Premier League anglaise, il est polyvalent et joue principalement sur le côté droit, mais arrive à se déporter sur le gauche. Mbeumo est puissant, apporte de la verticalité et est à l'aise techniquement. Reste à savoir s'il pourra s'adapter aux autres attaquants des Lions indomptables pour pouvoir apporter à l'équipe tout ce qu'il a comme potentiel.

