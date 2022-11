Cameroun: Mondial 2022 - Samuel Eto'o " supplie " les Lions pour une bonne prestation

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Je vous en supplie. Regardez vous. Je sais la pression elle est énorme. 27000000 de coachs, 27000000 de joueurs, mais seulement vous êtes 26 à nous représenter plus vos encadreurs. Soyez de bons militaires pour vos généraux. Je vous en supplie. S'il y a meilleur que nous, on comprendra. Mais je suis convaincu qu'il y a pas meilleur que nous. Et vous l'avez prouvé. Vous l'avez prouvé. Frank est arrivé et on sait ce qu'il va apporter dans l'équipe. Les gars, prenez vos responsabilités et amusez-vous. Le reste, nous allons vous protéger. Bon match les gars... et bonne compétition. "

Nous à la fédération, seule, vraiment on ne pouvait pas le faire. Mais ils nous ont pas et nous l'avons fait c'est notre première victoire parce que ceci n'arrivait pas dans cette équipe. Amusez-vous. C'est un bonus. Comment vous pouvez expliquer que à moins de 3 secondes vous vous qualifiez? c'est le bonus que Dieu nous offre. S'il vous plaît les garçons, aujourd'hui on commence notre match. Si on sort de la compétition, ça serait parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais pas parce qu'on a refusé de jouer. "

" On n'a pas trouvé les codes pour nos Coupes du monde. Vous vous avez cette chance. Vous avez cette occasion. Je vous en supplie chers Lions, ne la gâchez pas. Vous pouvez. Vous êtes les meilleurs quand vous le voulez. Ne nous regardez pas. C'est votre tour. C'est votre histoire. Tout ce que nous pouvons faire c'est de vous accompagner. Nous nous sommes tous battus pour essayer de vous mettre dans les meilleures conditions. Et je profite pour dire au gouvernement camerounais merci. Vous avez vu on n'a pas eu de problème logistique, des problèmes de primes.

Capitaine, depuis quelques mois, on marche ensemble. On a beaucoup travaillé. Nous nous sommes battus pour arriver à cette coupe du monde. S'il vous plaît, ne vous privez pas de jouer, de profiter, de prendre du plaisir. Je vous en supplie. Votre sélectionneur, mon grand frère Raymond (Kalla), mon grand frère Souley (Souleymanou Hamidou) et certains, Abou (Aboubakar Vincent), Nico (Nicolas Nkoulou) qui sont là; vous étiez là. "

" Les gars, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci parce que le 11 décembre dernier, la seule volonté que j'avais c'est de vous offrir ce que moi je n'ai pas pu avoir. Monsieur le sélectionneur et cher grand frère, merci. Souvenez-vous toujours du soir où on a eu notre dîner et où je vous ai dit vous êtes le seul à pouvoir le faire. Trois semaines avant notre premier match. Vous l'avez fait. Vous avez conduit nos chers Lions vers cette qualification. Merci grand frère, merci à vous et à votre staff. Merci les gars.

C'était presque un discours ressemblant à une question de vie ou de mort que Samuel Eto'o a servi aux joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. C'était à croire que s'il avait encore la possibilité, il descendrait lui-même sur la pelouse, pour mener la meute pendant cette grand-messe mondiale du football. Le Président de la Fédération Camerounaise de Football rassemblant les joueurs, a tenu à leur montrer combien le pays était disposé à leur offrir tout ce dont ils auraient besoin. Les Lions Indomptables n'ont plus qu'à mouiller le maillot et à rendre fière tout la nation camerounaise.

