Ghana: Semenyo révèle les premiers objectifs des Black Stars

" Atteindre les huitièmes de finale ou les quarts est définitivement l'objectif et je vais essayer d'obtenir autant de buts que possible. Le football au Ghana est énorme. Quand nous aurons l'occasion d'être sur la scène mondiale comme celle-ci, la population va nous soutenir. Nous le faisons pour eux ainsi que pour nous-mêmes. Je suis heureux qu'ils nous soutiennent et nous ferons de notre mieux nous pouvons. ", a déclaré Semenyo.

Après avoir assisté à cette histoire de son pays via les écrans, Semenyo a l'occasion cette année d'y participer directement. " J'étudie mon jeu et je fais du mieux que je peux. J'en ai assez fait pour arriver là où je suis maintenant, donc je dois continuer. Le rêve est de gagner, nous voulons toujours gagner. ", confie la star de Bristol City, selon Bristol Post.

