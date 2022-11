Tunisie: Un 18e sommet de la Francophonie très politique s'achève à Djerba

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

On notera aussi la très grande affluence populaire au village de la francophonie. Avec parfois 15 000 visiteurs par jour, il a été une ouverture sur le monde bienvenue pour des Tunisiens qui pâtissent d'une crise politique et économique intense.

Autre différend, celui qui oppose la RDC au Rwanda. Le Premier Ministre congolais allant jusqu'à bouder la photo de famille pour ne pas apparaître sur un même cliché que Paul Kagamé, le président rwandais. Et c'est justement des tensions sur le continent et dans le monde que se sont entretenus les chefs d'États réunis à Djerba. Ils ont évoqué les grands absents : le Mali, la Guinée et le Burkina-Faso qui n'ont pas été conviés à l'évènement à cause des coups d'États militaires qui y ont eu lieu.

Le sommet de la Francophonie a touché à sa fin ce dimanche soir. Trente et un chefs d'États et de gouvernements y étaient rassemblés. Un sommet ponctué de retrouvailles et de quelques tensions.

