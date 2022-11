Afrique: Le XVIIIe Sommet de la Francophonie démarre dans quelques instants à Djerba

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Plus de 600 journalistes couvrent les travaux du XVIII Sommet de la Francophonie à Djerba en Tunisie, premier pays arabe et nord-africain à abriter un évènement d'une pareille envergure.

La cérémonie de clôture sera marquée par l'adoption de la déclaration de Djerba et autres documents du Sommet qui détermineront les mécanismes et actions de l'organisation dans les années à venir.

Le rapport de la conférence ministérielle sur les travaux de la 43e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie sera présentée dans la matinée suivi d'un huis-clos des chefs et d'Etat et de gouvernement et chefs de délégations des Etats et gouvernements membres de plein droit.

Selon les observateurs, plusieurs espoirs sont placés en ce sommet placé sous le signe La connectivité dans la diversité: Le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Cette édition marque une tournure économique dans la mesure où elle aborde de nouvelles thématiques à l'instar du numérique, énergies renouvelables, développement durable et ce, en plus des questions classiques.

Tunis — Les travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie qui se tient à Djerba, les 19 et 20 novembre, démarrent dans quelques instants, en présence de plus de 33 chefs d'Etat et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie et la participation de plus de 80 délégations et de représentants d'organisations régionales et internationales.

