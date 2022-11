Afrique: Qatar 2022 - Koulibaly-van Dijk, deux rocs dans le désert

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Virgil, le nom floqué sur son maillot, ne cache pas les ambitions de son équipe. "On a un sélectionneur fantastique, très expérimenté, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. On a un bon mélange entre la jeunesse et l'expérience", déroule-t-il. "Le succès n'est évidemment jamais garanti, mais c'est déjà un bon début."

Mais le "capi" est prêt à diriger ses "Lions". "On sait que l'assise défensive sera importante lundi, on va essayer de bien défendre, de colmater les brèches dans un premier temps et ensuite aller vers l'avant" pour titiller van Dijk.

Il avait également ajouté que des anciens des Blues, Didier Drogba et Gianfranco Zola, l'avaient "prévenu que ce serait difficile pour (lui), et ça l'a été".

"Tuchel et Potter jouent avec une défense à trois. A Naples, j'étais habitué à une défense à quatre. C'est une nouvelle corde à mon arc. On n'arrête jamais d'apprendre", avait commenté Koulibaly dans le journal italien.

"C'est aussi cela la beauté du football, je suis arrivé avec un coach qui me voulait à tout prix et il est parti", avait-il expliqué début octobre au Corriere della Sera, en référence au limogeage brutal de Thomas Tuchel qui voyait en lui le successeur d'Antonio Rüdiger parti au Real Madrid.

Le colosse Kalidou Koulibaly et le monument Virgil van Dijk sont deux rocs qui arrivent un rien effrités au Qatar pour le Mondial-2022, après des débuts de saison difficiles dans le championnat d'Angleterre avec Chelsea et Liverpool.

