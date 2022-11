Afrique: Le Sénégal attaque la Coupe du monde sans Mané mais sans complexe

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

[1] Le Sénégal a successivement disputé les CAN 2015, 2017, 2019 et 2021, ainsi que les Mondiaux 2018 et 2022.

Pour leur entrée en lice, Lions vont avoir fort à faire avec les favoris du groupe A, les Oranje. " Face à nous, on a une très belle équipe des Pays-Bas, admet Cissé, qui égrène ensuite les noms de tous les joueurs néerlandais de classe mondiale. Mais nous avons l'expérience du Mondial 2018 et celle des différentes CAN qu'on a emmagasiné. On a aussi notre statut de champion d'Afrique qui nous réconforte et nous donne confiance. Nous sommes véritablement confiants ".

Krépin Diatta, qui n'était pas là lors du dernier Mondial, abonde. " Sadio, c'est un joueur hyper important de notre équipe, comme tout le monde le sait, glisse l'ailier de l'AS Monaco, âgé de 23 ans. Du coup, on a à cœur de faire le travail. Il faut qu'on se donne à fond et qu'on mise sur le collectif ".

Le technicien assure que sa sélection, championne d'Afrique en titre, a fait du chemin, quatre ans après avoir été éliminée de justesse au premier tour de l'édition 2018. " Aujourd'hui, on a un peu plus de certitudes, estime Aliou Cissé, en conférence de presse. J'ose espérer que les erreurs commises en Russie, nous ne les commettrons pas au Qatar. Parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et habituée à ces grands rendez-vous ".

" J'en suis à ma cinquième compétition : trois CAN et deux Coupes du monde. Et en tant que joueur, j'ai également disputé une Coupe du monde. Je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. " Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, affiche sa sérénité avant le premier match des Lions dans le groupe A du Mondial 2022 , ce 21 novembre à Doha, face aux Pays-Bas.

