Afrique: Amine Bouhafa présente un patchwork sous le signe du métissage au concert d'ouverture solennelle

Sous les ovations, le spectacle qui s'est voulu une ode à l'Ile de Djerba, à la Tunisie dans sa diversité et un symbole d'ouverture sur l'autre, vient de marquer une fois encore la distinction d'Amine Bouhafa qui vient de laisser une trace singulière dans les annales du Sommet de Djerba 2022, avec un concert aux couleurs d'un véritable patchwork où les univers musicaux se sont sont bel et bien rassemblés dans leur différence, et ce, dans l'esprit du 18ème Sommet de la Francophonie " Connectivité dans la diversité ".

A l'unisson, ils ont offert un florilège musical bien coloré de chansons locales, de sonorités orientales et des rythmes latino-orientaux, prenant la forme d'une valse multiculturelle dans une grande fresque orchestrale au grand complet avant de terminer en apothéose avec Angélique Kidjo dans les notes joyeuse d'" Afrika pour rendre hommage à ce continent berceau de l'Humanité et pour célébrer notre vivre-ensemble " a -t-elle lancé.

De ce passage se lancent au fur et à mesure de la soirée, les couleurs d'une scène bien métissé, par le biais d'un concert ayant bercé l'ouie par l'harmonie entre sonorités, rythmes et mélodies, portés en solo, duo ou trio par des voix montantes, réputées et adulées venues d'ici et d'ailleurs pour se départager la scène le temps d'une heure dans un message de partage, de vivre-ensemble et de fusion, grâce à un mélange de cultures, de musiques et de styles autour d'airs qui rappellent Cheikh El Efrit, ou encore Edith Piaf.

Djerba — C'est avec un morceau musical de Djerba, terre d'accueil des assises du Sommet de la Francophonie ouvert samedi 19 novembre 2022 en présence de plus de 33 chefs d'Etat et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie et de plus de 80 délégations et de représentants d'organisations régionales et internationales, que le spectacle d'ouverture solennelle a été donné samedi soir au théâtre de plein air de l'Ile. Le concert s'est déroulé en présence du Président de la République Kais Saied et son épouse, de la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, de la Secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo, de membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et de plusieurs personnalités et membres des délégations participantes.

