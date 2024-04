Danone/Fan Milk renforce son engagement en matière de production laitière durable en Afrique

Le chef Olusegun Obasanjo GCFR (ancien président du Nigeria et président d'Obasanjo Farms Nigeria Limited) et Vikram Agarwal, directeur des opérations de Danone, lors de la cérémonie de signature de l'accord de partenariat laitier entre Obasanjo Farms Nigeria Limited et Fan Milk (Danone).

Fan Milk, filiale de Danone présente dans 6 pays d'Afrique (le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso), a récemment annoncé deux partenariats majeurs visant à renforcer la production laitière, en particulier pour les petits producteurs, qui constituent une part essentielle de l'écosystème laitier du continent.

Un partenariat pour soutenir les petits producteurs laitiers

Dans le cadre d'un accord avec la Fondation Bill & Melinda Gates, Fan Milk a reçu un financement de 4,9 millions de dollars. Cette subvention vise à soutenir les petits producteurs laitiers et l'expansion des centres de collecte de lait au Nigeria (États d'Ogun, Oyo et Osun) et au Sénégal. L'objectif est de développer des modèles de collecte de lait local résilients, financièrement viables et inclusifs.

Grâce à ce projet, Fan Milk prévoit de mettre en place des centres de collecte de lait pour permettre l’accès des petits producteurs à un marché formel et de renforcer les capacités des éleveurs traditionnels, en mettant l'accent sur la santé des animaux et l'alimentation. “Cette subvention est un pas significatif en avant pour l'industrie laitière au Nigeria et pour Fan Milk PLC. Ce financement aura également un impact positif sur les communautés locales que nous servons", précise Olakunle Olusanya, directeur des affaires juridiques, publiques et secrétaire général de Fan Milk Nigeria.

Vers une croissance durable de la production laitière au Nigeria

Un autre accord a été signé avec Obasanjo Farms Nigeria Limited. Ce partenariat vise à promouvoir l'expansion des fermes laitières et la production locale au Nigeria. Sur une superficie de 2500 hectares dans l'État d'Oyo, Fan Milk fera venir 100 vaches gestantes d'Égypte, tandis qu'Obasanjo Farms fournira 300 vaches dans la première année du projet.

L'objectif est de doubler la production laitière d'ici fin 2026. Ce partenariat comprend également des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les éleveurs locaux, avec un accent particulier sur les techniques agricoles modernes et durables. "Le partenariat stratégique entre Fan Milk et Obasanjo Farms Nigeria Limited vise à tirer parti des atouts des deux entreprises afin d'améliorer la production laitière locale, de réduire la dépendance à l'égard des importations et d'encourager les pratiques agricoles durables” précise Kayode Adebiyi, directeur général de Fan Milk Nigeria.

Renforcer l’engagement vers un secteur laitier durable

Ces initiatives mettent en lumière l'importance de soutenir la production laitière durable en Afrique. Les petits producteurs sont souvent les plus vulnérables aux fluctuations du marché et aux défis environnementaux. En multipliant de telles initiatives, les acteurs du secteur laitier peuvent renforcer la résilience des communautés agricoles, améliorer les moyens de subsistance des éleveurs et promouvoir une croissance économique inclusive. En outre, ces partenariats contribuent à garantir la sécurité alimentaire et à réduire la dépendance aux importations de produits laitiers, créant ainsi un impact positif à la fois sur l'économie locale et sur l'environnement.