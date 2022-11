Burkina Faso: Paris n'exclut pas l'idée d'un départ de ses forces spéciales

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou jouit d'un soutien populaire grandissant quand la France, ex-puissance coloniale, y est de plus en plus vilipendée, en particulier au Mali, pays voisin du Burkina également. Ce dernier n'a pas fermé la porte à un rapprochement avec la Russie mais n'a pas montré d'hostilité à la France qui continue d'appuyer l'armée burkinabè dans sa lutte anti-jihadiste.

Le gouvernement du Burkina Faso a appelé, le 19 novembre, la population " au calme et à la retenue [au lendemain de la manifestation], au risque de plonger notre pays dans un cycle de manifestations sans fin, préjudiciables à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité, recherchés pour notre population ", indique un communiqué du gouvernement. Il invite en particulier " la jeunesse à ne pas se laisser divertir et à se focaliser sur les objectifs de défense opérationnelle dans la guerre totale que nous menons contre le terrorisme (...) plutôt que sur des manifestations du genre, dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver ". Le gouvernement a assuré qu'il " ne dérogera pas aux règles et principes de protection dus aux diplomates et aux représentations diplomatiques présents sur le sol burkinabè ".

La France, qui déploie encore quelque 3000 militaires au Sahel, après avoir compté jusqu'à 5500 hommes, a officiellement mis fin à son opération antijihadiste Barkhane, et s'est donnée six mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique. Sébastien Lecornu a expliqué que Paris travaille à une organisation du format de ses bases militaires existantes. Celles-ci devront garder certaines capacités, pour protéger les ressortissants français, par exemple, mais aussi se tourner davantage vers la formation des armées locales. Pour lui, " il n'est plus question de lutter contre le terrorisme à la place de nos partenaires, mais de le faire avec eux, à leurs côtés ". Le 18 novembre, une manifestation contre la présence française au Burkina Faso a visé l'ambassade de France à Ouagadougou et la base militaire de Kamboisin, en périphérie de la capitale, où est stationné un contingent de forces spéciales de la force Sabre. La France, qui a quitté le Mali avec qui elle entretient des relations exécrables, souhaite néanmoins conserver une présence militaire au Sahel, notamment au Niger. " Sa déstabilisation aurait un impact épouvantable ", met en garde Sébastien Lecornu. Au Niger également, des manifestations se sont multipliées ces jours-ci, demandant le départ de la France.

La protection des ressortissants français et plus de formation des armées locales

