Burkina Faso: La France n'écarte pas un retrait de ses forces spéciales du pays

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Nous travaillons à une organisation du format de nos bases militaires existantes. Elles devront garder certaines capacités, pour protéger nos ressortissants par exemple, mais aussi se tourner davantage vers la formation des armées locales ", a également expliqué M. Lecornu. Et d'ajouter : " Il n'est plus question de lutter contre le terrorisme "à la place" de nos partenaires, mais de le faire avec eux, à leurs côtés ", indique-t-il.

Pour les forces françaises, trouver une nouvelle base dans la région ne sera pas simple. Paris prévoit de faire évoluer l'ensemble de son dispositif militaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest d'ici l'été prochain. Et dans ce cadre, le ministre des Armées est attendu sur place début 2023 pour évoquer la question.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.