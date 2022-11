Afrique: Patrimoine culturel - Les neuf pays africains en tête

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En Afrique, c'est l'Egypte, avec un score de 82,0 points/100 (6e rang mondial) qui truste le premier rang. Constituant une des plus anciennes et des plus grandes civilisations du monde, l'Egypte est le pays des pharaons, qui ont bâti une civilisation exceptionnelle dont certains pans n'ont toujours pas été totalement explorés. Son emplacement en a fait aussi un creuset culturel et commercial. Loin derrière le pays des pharaons, vient le Maroc, deuxième pays le plus riche en matière de patrimoine culturel au niveau du continent, avec un score de 55,8 points/100 le classant au 16e rang mondial. Le Maroc est considéré comme un royaume possédant un mélange unique d'influences culturelles arabes, berbères, africaines et européennes.

Le patrimoine culturel est défini comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine et appartenant à un pays. Il fait partie des traditions distinctives d'une nation ainsi que des critères permettant d'évaluer la contribution mondiale d'une nation, par opposition à ses prouesses économiques ou ses avancées technologiques. Le classement d' "Usnews", a évalué quatre-vingt-cinq pays, sur la base d'une variété de critères, dont l'histoire, l'accessibilité au patrimoine matériel et immatériel, le nombre de sites historiques et les zones d'attraction culturelles et géographiques. Au niveau mondial, l'Italie occupe la première place, devant la Grèce, l'Espagne, la France et le Mexique.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.