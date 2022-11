Afrique: Mondial 2022 - Le Sénégal chute d'entrée face aux Pays-Bas

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Sénégal rate son entrée en lice et s'incline 0-2 face aux Pays-Bas. Prochain match des lions ce vendredi 25 novembre contre le Qatar. Au terme d'une rencontre équilibrée, les Pays-Bas s'imposent à la faveur d'une fin de match plus tranchante et des buts de Gakpo et Klaassen. Après avoir perdu Diallo et Kouyaté sur blessure, le Sénégal n'a pas su tenir le rythme malgré plusieurs opportunités en seconde période et devra s'imposer contre le Qatar vendredi pour croire aux 8es de finale.

Les Pays-Bas remportent le choc du groupe A face au champion d'Afrique le Sénégal après un gros finish (2-0). A la hauteur pendant 80 minutes, les Lions de la Teranga ont craqué en fin de match avec des buts de Gakpo et Klaassen. Mendy est fautif sur les deux buts encaissés par le Sénégal. L'Equateur et les Pays-Bas sont en tête du groupe A à égalité.

