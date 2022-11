Afrique: Sénégal (0) # Pays-Bas (2) - C'est mal parti pour les Lions

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Tout le monde s'accorde à dire que le Sénégal est la principale chance de l'Afrique dans ce mondial, en comparaison aux autres groupes. Cette défaite n'est pas alarmante, mais en termes de confiance, ce n'est pas bon. Car l'équipe se met de la pression pour la suite de la compétition. Maintenant, il n'y a plus de faux pas possible, or en regardant ce que l'Equateur a produit face au Qatar, la pression va être plus accrue sur les épaules des Lions. On les attendait avec beaucoup d'optimisme et la copie mérite d'être revue et corrigée.

En tout cas, le Sénégal a péché par naïveté, sans être dominé et a tenu plus de 80 minutes sans être inquiété. En 10 minutes, tout s'est écroulé sous les pieds des garçons d'El Tactico (Aliou Cissé) qui ont 2 coups de massue. 2 buts imputables à leur dernier rempart, Edouard Mendy, reprochables sur les 2 réalisations. Mais après, c'est toute l'équipe qui endosse la responsabilité de la défaite. A commencer par le sélectionneur lui-même. Et tout le résumé de cette défaite se trouve dans cette analyse du technicien sénégalais. Il a reconnu sa culpabilité en tant qu'entraîneur, mais a contrario, dit-il, le football c'est l'efficacité, quand on ne marque pas on ne peut pas gagner.

Mais à l'inverse, il ne faut pas oublier le réalisme des Bataves : 3 tirs cadrés et 2 buts. Et surtout l'entrée en jeu de Memphis Depay. C'est vrai que le sélectionneur néerlandais, Louis Van Gaal avait juré la main sur le cœur que l'attaquant de Barcelone n'allait pas prendre pied sur le pré. Au finish, c'est son entrée qui donne du tonus à la ligne offensive des Oranje. C'était sans doute pour mettre la poudre de perlimpinpin aux yeux des "marabouts " sénégalais. Tout compte fait, son tour a marché.

Ce n'est d'ailleurs pas étonnant quand on sait que sur les 17 buts marqués par les Lions lors de leurs dernières sorties, l'attaquant du Bayern de Munich compte pour 8 réalisations. Autrement dit, la Sadio-dépendance s'est révélée au grand jour. Or ce n'est pas faute d'avoir d'autres atouts offensifs, à l'image de Boulaye Dia, Ismaïla Sarr ou encore Crépin Diatta. Malheureusement, la formation sénégalaise va être encore affaiblie par les sorties sur blessures de Cheikhou Kouyaté et Adou Diallo.

