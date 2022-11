Burkina Faso: Les forces françaises pourraient quitter le pays

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La France, qui déploie encore quelque 3.000 militaires au Sahel, après avoir compté jusqu'à 5.500 hommes, a officiellement mis fin à son opération antijihadiste Barkhane, et s'est donné six mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique.

"Les nouvelles autorités du Burkina ont sorti récemment une décision d'interdiction de survol du territoire sans autorisation par la force Sabre (force française). Tout logiquement, la France ne pouvait pas faire autrement. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant de ne pas voir l'inefficacité des forces étrangères. Une bonne partie du territoire est hors contrôle de l'Etat . La France est en première ligne et ses faits et gestes sont scrutés. Le retrait de la France n'aura aucune conséquence sur le Burkina Faso", estime Ali Mana, expert des questions de sécurité et de défense.

