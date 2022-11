Mali: L'inquiétude et les questions des ONG suspendues par le gouvernement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

C'est le branle-bas de combat à Paris comme à Bamako et les réunions s'enchaînent aux sièges et antennes locales des ONG désormais suspendues. Le communiqué des autorités évoque en effet une suspension " à effet immédiat ". " Mais nous n'avons pas tout laissé tomber d'un coup ce matin, explique une source chez une coordination humanitaire, pour le moment nous sommes en concertations et essayons de comprendre ce que cette suspension implique. "

Le Mali suspend les activités des ONG qui bénéficient de financements français. L'annonce a été faite hier, lundi 21 novembre, par un communiqué signé du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Cela concerne non seulement les ONG qui travaillent dans le développement, mais aussi celles qui oeuvrent pour l'aide humanitaire. Cette annonce intervient, quelques jours après que la France a, elle-même, suspendu son aide publique au développement en direction du Mali. Et, depuis ce matin, les ONG au Mali s'activent pour comprendre ce qu'il va advenir de leurs programmes.

