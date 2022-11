Afrique: Coupe du monde 2022 - La Tunisie entre rage et détermination face au Danemark

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Mondial 2022 - Match nul et vierge entre la Tunisie et le Danemark

En seconde période, Aïssa Laidouni a surpris la défense sur un contre mais a été rattrapé in extremis (51e). Comme pour les Tunisiens en première période, les Danois, avec Damsgaard, se sont vu refuser un but pour hors-jeu (55e). Souvent serein, le portier tunisien Aymen Dahmen a dû se détendre et repousser d'une main une frappe puissante de Christian Eriksen plein axe (69e).

Les Danois n'ont que rarement déstabilisé une équipe solide, comme sur cette action où Adbi a réalisé un bon retour, alors que Skov Olsen avait été bien trouvé en profondeur et dans la surface de réparation (31e). La plus grosse occasion tunisienne de la première période fut à mettre à l'actif d'Issam Jebali, seul face à Kasper Schmeichel. Son lob n'a pas été couronné de succès face au porter (43e).

La Tunisie fera se lever le public du stade à plusieurs reprises, comme lors de ce tir de Mohamed Drager repoussé et qui est passé à gauche après une déviation du ballon par le défenseur danois Andreas Christensen (11e). Une minute plus tard, sur corner, Youssef Msakni s'est jeté au premier poteau pour reprendre le ballon de la tête. À la 23e minute, Issam Jebali a pensé avoir ouvert le score, mais il a été signalé hors-jeu.

" J'ai un grand respect pour la Tunisie et son football. Je sais combien c'est quelque chose de passionnel et d'important là-bas. Ils ont beaucoup de qualité, c'est un vrai pays de foot ", avait prévenu la veille en conférence de presse le sélectionneur danois, Kasper Hjulmand. Il n'avait pas l'intention de sous-estimer cette équipe. Pourtant, en 2018, la Tunisie avait perdu ses deux premiers matchs face à l'Angleterre et à la Belgique avant de sauver l'honneur contre le Panama.

Et avec la victoire de l'Arabie saoudite face à l'Argentine un peu plus tôt dans l'après-midi, les hommes de Jalel Kadri pouvaient se sentir pousser des ailes. Présent depuis 2013 au Qatar, où il évolue, le capitaine Youssef Msakni n'a certainement pas boudé son plaisir face aux Danois (87 sélections, 17 buts). D'autant plus qu'il avait raté le Mondial 2018 en Russie victime d'une rupture des ligaments.

